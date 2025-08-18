향토기업 대선주조, 부산시 축제에 5억원 쏜다

'부산' 불꽃축제·국제록페스티벌… 도시 대표 축제에 쾌척

부산 향토 주류기업인 대선주조가 지역 축제를 키우기 위해 5억원을 쾌척했다.

부산시(시장 박형준)는 대선주조, 부산축제조직위원회와 함께 18일 오후 3시 40분 시청 의전실에서 2025년 부산 지역축제 발전 후원금 전달식을 개최한다고 알렸다.

이날 전달식에 박형준 부산시장과 조우현 대선주조 사장, 남덕현 축제조직위 집행위원장 등이 참석한다.

대선주조는 이날 전달식에서 5억원의 후원금을 전달한다. 후원금은 부산국제록페스티벌, 부산불꽃축제 등 시가 주최하고 축제조직위가 주관하는 축제 발전을 위해 사용될 예정이다.

축제조직위는 대선주조의 프로모션을 지원하고 공동 마케팅과 기타 축제 관련 공동사업 등을 추진할 계획이다.

대선주조는 부산을 상징하는 향토기업으로 축제조직위가 주관하는 지역축제의 안정적인 개최와 발전을 위해 매년 연간 후원금 등을 지원하고 있다.

시는 미식이 발달하고 항만과 바다를 가진 도시의 특성을 적극 활용해 올해 부산 밀 페스티벌, 택슐랭, 부산항축제, 부산바다축제 등 지역축제를 개최했다.

박형준 시장은 "부산 향토기업의 든든한 지원 덕분에 올해 지역축제가 한단계 더 발전할 수 있었다"라며, "글로벌 관광 허브도시로 도약하기 위해 부산국제록페스티벌과 부산불꽃축제 등 하반기 축제들도 부산만의 독창적인 색깔을 담아 세계에 알리겠다"고 힘줬다.

1997년에 창립된 축제조직위는 부산 밀 페스티벌, 택슐랭, 부산바다축제, 부산국제록페스티벌, 부산불꽃축제 등 부산의 대표적인 축제를 맡아 부산 문화관광 발전과 지역경제 활성화에 이바지하고 있다.





