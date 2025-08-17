본문 바로가기
"日金融청, 엔화 스테이블코인 발행 첫 허용 계획"

장효원기자

입력2025.08.17 19:37

"日금융청, 엔화 스테이블코인 발행 첫 허용 계획"
일본 금융청이 도쿄 소재 핀테크 기업 JYPC에게 법정화폐 가치와 연동되는 엔화 스테이블코인을 발행할 수 있는 최초 허가를 내줄 계획으로 알려졌다.


17일 연합뉴스 및 외신 등에 따르면 일본 금융청은 이르면 이달 안으로 JYPC를 스테이블코인 발행 가능 사업자로 등록할 예정이며, JYPC는 등록이 완료된 후 몇 주 안에 'JYPC'라는 이름의 스테이블코인을 발행하고 판매를 시작한다는 목표를 세워두고 있다.

2023년 6월 시행된 일본의 개정 자금결제법은 일반 가상화폐와 별개로 스테이블코인을 정의했으며 발행 가능 사업자로 은행, 신탁사, 자금이동업자 등을 규정했다. JYPC는 이 가운데 자금이동업자로 등록될 예정이다.


JYPC가 발행할 스테이블코인의 단위는 JYPC이며, 1JYPC가 1엔의 가치를 유지하도록 예금이나 국채 등 자산을 확보해 스테이블코인 가치를 뒷받침할 계획이다. 향후 3년 동안 국제 송금 등 용도로 1조엔 규모의 발행을 목표로 하고 있다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
