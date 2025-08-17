본문 바로가기
세종시, 하반기 자전거·PM 무료 안전교육 접수

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.17 13:54

세종시, 하반기 자전거·PM 무료 안전교육 접수
이달 25일부터 15세 이상 세종시민을 대상으로 하반기 자전거 무료 안전교육 신청을 받는다. 자전거와 개인형 이동장치(PM)의 안전한 이용문화를 확산하기 위해서다. 매년 상반기와 하반기로 나눠 무료 안전교육을 실시해왔다.


17일 세종시에 따르면 하반기 교육은 내달 13일부터 11월 7일까지 운영되며, 초급 3기, 중급 1기 등 4개 기수별로 25명씩 총 100명을 모집한다. 자전거와 개인형 이동장치 이용 시 교통법규와 안전 수칙, 안전 운행 방법을 익히는 이론교육부터 자전거 타는 법, 도로 주행 실기까지 수준별 맞춤교육으로 진행된다.

특히 올해 상반기부터 새롭게 개설한 주말반이 시민들로부터 큰 호응을 얻은 만큼, 하반기에도 더 많은 시민이 교육을 받을 수 있도록 주말반을 운영할 계획이다. 교육은 기수별로 10회에 걸쳐 1회 2시간 과정으로 운영되며, 수료를 완료하면 수료증과 안전모, 공영자전거 어울링 7일 무료 이용권 등의 혜택을 제공한다.


교육 신청은 시청 홈페이지 누리집에서 가능하고, 보다 자세한 사항은 시 대중교통과 자전거 문화팀으로 문의하면 된다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

