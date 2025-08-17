대구 대표기업 이수페타시스 기업탐방 갑시다…대구시, 청년 25명 모집

작년 매출액 8369억원

인사담당자 토크콘서트

대구시는 오는 9월 5일 지역의 대표적인 고용친화기업인 '(주)이수페타시스'에서 지역 우수기업 탐방 및 인사담당자 토크콘서트를 개최한다.

이번 기업탐방은 '대구 청년 맞춤형 고용지원서비스 사업'의 일환으로, 지역 청년 구직자들에게 실질적인 취업 역량을 키울 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

㈜이수페타시스는 대구시 달성군 논공읍에 본사와 공장을 두고 있는 글로벌 인쇄회로기판(PCB) 전문 제조기업으로, 1972년 설립 이후 첨단산업 분야에 필수적인 초고다층 인쇄회로기판을 국내외 고객사에 공급하며 기술력을 인정받고 있다.

또한, 지난해 기준 매출액 8369억원을 기록했으며, 임직원 수는 약 1186명에 달한다. 또한, 최근에는 대구 지역 상장사 시가총액 1위에 오르며, 지역 경제를 대표하는 기업으로 자리매김했다.

이번 탐방은 9월 5일 진행되며, 청년 구직자 25명을 선발해 이수페타시스 본사 및 생산현장을 견학하고, 인사 담당자와의 토크콘서트를 통해 실질적인 취업 정보와 기업문화에 대한 이해를 높일 수 있는 기회를 제공한다.

참가 신청은 18일부터 9월 1일까지 대구일자리포털을 통해 가능하다.

박기환 대구시 경제국장은 "지역을 대표하는 중견기업인 ㈜이수페타시스를 청년들이 직접 체험함으로써, 실제 산업 현장을 이해하고 지역에서의 가능성을 새롭게 발견하길 바란다"며, "앞으로도 청년 맞춤형 고용지원 프로그램을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.





