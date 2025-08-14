광주 서구, '아파트학교' 개강…내달 4일까지 운영

'아파트공동체 활성화' 앞장

광주시 서구가 14일 창작농성골커뮤니티센터에서 '세상에서 가장 큰 대학 마을자치(전문)학과 아파트학교 개강식'을 열고 본격적인 프로그램 운영에 들어갔다.

서구에 따르면 이번 아파트학교는 주민들이 아파트라는 생활 공간에서 함께 배우고 성장하며 소통과 협력의 문화를 확산시키는 것을 목표로 마련됐다.

김이강 광주 서구청장이 14일 서구 창작농성골커뮤니티센터에서 열린 세상에서 가장 큰 대학 '제3기 마을자치전문학과 아파트학교 개강식'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 개강식에는 김이강 서구청장을 비롯해 아파트 입주민, 관리소장, 마을활동가 등 40여명이 참석했다. 아파트학교는 내달 4일까지 운영되며 전 연령층이 참여할 수 있도록 구성됐다.

주요 프로그램은 ▲남기업 토지+자유연구소장의 '아파트 민주주의' ▲권명희 울산대 주거환경학과 교수의 '마을자치와 아파트공동체의 이해' ▲송미숙 은평구 라미공동체 대표의 우수사례 소개 ▲김승수 똑똑도서관 관장의 '우리 아파트의 내일을 상상하다' ▲박운정 민주주의기술학교 이사장의 '우리 손으로 만드는 작은 변화' 등으로 진행된다.

정의춘 마을공동체지원센터장은 "착한도시 서구를 만들어 나아가고자 사람 꽃이 피는 서구 아파트공동체의 정원 문화 조성을 위해 힘써 나가겠다"고 말했다.

김이강 서구청장은 "아파트학교는 단순한 교육을 넘어 이웃 간 정을 나누고 함께 발전하는 공동체 기반을 만드는 과정이다"며 "앞으로도 주민의 행복한 삶을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

한편, 서구는 지속가능한 아파트공동체 조성을 위해 ▲이웃과 눈 맞추고 인사하는 '미소띠고 인사하기(미·인·서구)' 캠페인과 ▲기후위기·재난 대응 시민실천활동 'WAVE 캠페인'도 함께 추진할 예정이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>