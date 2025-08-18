사상 최대 실적에도 주가 조정? 저평가 종목 매수 기회 부각

올 2분기 실적 시즌을 통과하며 시장 전망치를 밑도는 '어닝 쇼크' 종목의 주가 하락폭이 확대되고 있다. 그런데 '어닝 서프라이즈'를 기록한 종목이라도 주가 상승이 제한되거나 오히려 하락하는 현상이 관측되고 있다.

최근에는 긍정적인 실적 발표가 주가에 호재로 반영되지 않고, 부정적인 실적은 더 크게 반영되는 투자 심리가 우세한 상황이다. 다만 이러한 심리가 장기간 지속되기는 어려우며, 사상 최대 실적에도 주가가 크게 조정된 종목은 매수 기회로 해석될 수 있다.

화장품, 소프트웨어, 건강관리, 산업재 등 일부 업종에서 사상 최대 매출·영업이익을 기록하고도 주가가 연고점 대비 20% 이상 하락한 사례가 다수 나타난 것을 참고할 필요가 있다.

