무동지구 초품아에 프로모션까지… 동원개발 ‘창원 무동 동원로얄듀크’ 눈길

- 무동지구 신축 초품아 단지, 창원 방위·원자력 융합 국가산업단지 핵심 배후지

- 무동초, 창북중, 시립어린이집, 무동꿈유치원, 최윤덕도서관 등 최적의 교육환경

부산·울산·경남권 시공능력평가 1위 건설사 동원개발이 '창원 무동 동원로얄듀크' 회사보유분 특별분양에 나선다. 또한 8~9월 분양 세대에 한정해 특별 프로모션을 진행해 눈길을 끈다.

경남 창원시 의창구 북면 무동서로 56에 위치하고 있는 '창원 무동 동원로얄듀크'는 지하 3층~지상 23층 전용면적 63~75㎡ 총 525가구로 이루어져 있다. 창원시가 창원국가 산업단지 2.0 개발계획과 함께 신성장동력을 얻을 것으로 기대되는 가운데 무동지구는 그 중에서도 핵심배후지로 손꼽히는 곳이다.

단지는 무동지구 내에서도 무동초등학교와 무동3호 어린이공원과 맞닿아 있어 자녀들의 안심 도보통학이 가능하다. 또한 시립어린이집, 무동꿈 유치원, 최윤덕 도서관, 창북중학교 등 교육을 위한 다양한 시설들이 도보권 내에 위치하고 있는 것이 가장 큰 장점이다.

현재 즉시 입주가 가능한 '창원 무동 동원로얄듀크'는 최근 창원국가 산업단지 2.0 개발계획에 힘입어 핵심배후지로 향후 높은 미래가치까지 기대된다.

창원국가 산업단지 2.0계획의 정식명칭은 '창원 방위·원자력 융합 국가산업단지'로 창원시 북면 일원에 2030년까지 1조9,600억원을 투입해 363만6,000㎡ 규모의 신규 산단을 조성하는 사업이다. 기업들이 공동으로 활용할 수 있는 대형 연구시설을 중심으로 기술 혁신, 인재 양성 공급이 모두 갖춰진 신개념 산단으로 향후 창원을 이끌어갈 신 성장동력 개발계획으로 평가받는다.

새로운 산업단지 조성에 따라 대규모 인구 유입이 예상되고, 이에 따른 새로운 주거시설이 필수적으로 필요한 만큼 '창원 무동 동원로얄듀크'는 개발에 따른 집적수혜 단지가 될 것으로 기대를 모으고 있다.

산업단지 조성에 따른 도로교통망 개선도 이루어질 전망이다. 지난 1월 국토부의 제6차 국도·국지도 건설 5개년 종합계획에 따르면 의창구 지역 현안 사업인 국도 79호선 ▲동정~북면 도로 확장 ▲북면~부곡 도로 연장 건설 사업이 일괄 예비타당성조사 대상 사업으로 선정됐다.

'창원 무동 동원로얄듀크'가 위치한 지역은 무동지구, 감계지구 등 도시개발 사업이 가속화되고 있으며, 방위·원자력 융합 국가산단 등 대규모 개발사업에 따른 교통 수요를 충족하기 위한 것으로, 일대의 교통환경 개선이 비약적으로 상승할 것으로 기대된다.

특히 '창원 무동로얄듀크'는 취득세와 양도소득세, 종합부동산세 산정시 주택수에서 제외하는 혜택을 받을 수 있으며, 1주택자라도 구입 시 1가구 1주택 특례를 적용받을 수 있다.

이에 더해 동원개발은 8~9월 계약자에 한해 선착순 특별 혜택을 제공하고 계약자의 자금상황에 맞춰 전세계약도 체결할 수 있도록 지원할 예정이다. 중도금 전액 무이자에 디딤돌대출, 보금자리론, 버팀목 전세자금 대출 등 저금리 정부지원자금도 적극 이용할 수 있도록 할 계획이다.

창원시 의창구 무동서로 '창원 무동 동원로얄듀크'의 분양사무실은 단지내 상가에 위치하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



