현대차, 더 현대 서울서 '현대 N 팝업 스토어' 연다

우수연기자

입력2025.08.14 10:18

8월 20일까지 여의도 더현대 서울서 진행

현대자동차가 오는 20일까지 서울 영등포구 더 현대 서울에 위치한 스트릿 패션 편집숍 피어에서 '현대 N 팝업스토어'를 진행한다고 14일 밝혔다.


현대백화점과의 협업으로 일주일 동안 진행되는 이번 팝업스토어는 올해로 10주년을 맞은 현대차 고성능 자동차 브랜드 N을 소개하고, 다양한 체험형 콘텐츠를 선보이며 현대 N을 경험할 수 있는 공간으로 구성했다.

현대차 는 역대 N 차종의 미니카와 N 고성능 부품 전시를 통해 고성능 자동차 브랜드로서 N의 정체성을 느낄 수 있도록 꾸몄다. 나만의 N 차량을 만들어 보고 아반떼 N과 아이오닉 5 N의 시승·구매 관련 정보를 얻을 수도 있다.


특히 이번 팝업스토어에서는 브랜드 역사를 담은 현대 N 10주년 한정판 굿즈도 선보인다. 핀뱃지와 1대 38 다이캐스트 쇼케이스를 한정 수량으로 준비했다.


또한 지난달 10일 영국 최대 자동차 축제 '2025 굿우드 페스티벌 오브 스피드'에서 글로벌 최초 공개한 아이오닉 6 N 컬렉션 반팔과 후드 티셔츠, 파우치 백 등을 오프라인으로 정식 판매한다.

다양한 이벤트도 준비했다. N 상품 20만원 이상 구매 고객 중 3명을 추첨해 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터에서 다양한 프로그램을 체험할 수 있는 혜택을 제공한다. 기존 N 차량 보유자에게는 아이오닉 6 N 핀뱃지와 2024 WRC 우승 포스터, 스티커를 한정 수량으로 추가 제공한다.


현대차 N매니지먼트실 관계자는 "이번 팝업스토어를 통해 현대 N의 브랜드 가치를 고객들에게 보다 폭넓게 전달할 수 있게됐다"며 "긍정적인 고성능 자동차 문화 확산에 기여하기 위해 더 많은 고객과의 접점을 마련하겠다"고 말했다.


우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
