크라우드웍스, 234억 유상증자 성공…"AI 기술 고도화 및 사업 확장 추진"

크라우드웍스는 유상증자를 통해 보통주 약 429만주를 발행했다. 신주 발행가는 5450원이다. 신주 상장 예정일은 다음달 1일이다. 구주주 청약률은 89.2%를 기록했으며, 전체 발행물량의 약 10%가 실권주 일반공모로 전환됐다. 일반공모 청약에서는 일반투자자 기준 128.91대 1의 경쟁률을 보였다.

크라우드웍스는 유상증자를 통해 확보한 자금을 ▲AI 솔루션 고도화 ▲신규 사업 확대 ▲R&D 및 글로벌 시장 진출 기반 마련 등에 활용한다. 회사는 에이전틱 AI 솔루션 '알피(Alpy)'와 데이터 구축 솔루션 '워크스테이지(Workstage)'를 중심으로 기술력을 고도화하고 있다. 최근 한국투자증권의 사내 생성형 AI 플랫폼 구축 사업을 수주하고 5대 시중은행 중 1곳에 워크스테이지를 납품하며 금융권 수요에 대응하고 있다.

크라우드웍스는 대규모 언어모델(LLM), 자율주행, 의료, 금융 등 다양한 분야에서 국내 최대 규모의 AI 학습용 데이터를 구축했다. 정부 주도의 AI 사업에도 나서고 있다. 과학기술정보통신부와 한국전파진흥협회의 '방송영상 AI 학습용 데이터 구축 사업'을 수주해 총 5000시간 규모 AI 학습용 데이터셋 구축을 계획하고 있다.

크라우드웍스 관계자는 "유상증자 청약 결과는 크라우드웍스의 기술력과 시장 확장 가능성에 대한 기대감이 반영된 결과"라며 "조달 자금은 AI 기술 고도화와 신규 사업 확장, 글로벌 시장 진출 등 성장 기반 마련에 투입될 예정"이라고 말했다.





