[특징주]지투지바이오, 코스닥 상장 첫날 60%대↑

지투지바이오 지투지바이오 456160 | 코스닥 증권정보 현재가 93,200 전일대비 35,200 등락률 +60.69% 거래량 3,180,287 전일가 2025.08.14 09:52 기준 전 종목 시세 보기 close 가 코스닥 상장 첫날 장 초반 60% 넘게 급등 중이다.

이날 오전 9시 18분 기준 지투지바이오 주가는 공모가(5만8000원)보다 66.03% 높은 9만6300원을 나타내고 있다. 8만6500원에 거래를 시작해 장중 한때 9만7600원까지 치솟기도 했다.

2017년 설립된 지투지바이오는 약효지속성(지속형) 의약품 개발 전문기업이다. 반감기 연장 의약품 개발 수요에 부합하는 차세대 미립구 원천 기술을 보유하고 있다. 이 기술은 합성 의약품, 펩타이드 의약품, 항체 의약품, RNA 치료제 등 다양한 약물을 탑재할 수 있는 범용성을 갖췄으며, 글로벌 수준의 대량생산 공정 역량까지 확보했다.

지난 5~6일 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 결과 470.1대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금은 약 3조 675억원이 모였다. 앞서 지난달 25~31일 기관투자자 대상으로 진행한 수요예측에서는 총 2446개 기관이 참가하여 810.6대 1의 경쟁률을 기록했으며 최종 공모가는 밴드 상단인 5만8000원으로 확정했다.

상장을 통해 조달한 공모 자금은 제1GMP공장 증축, 제2GMP 공장 신축, 파이프라인 확장 등에 활용할 예정이다.





