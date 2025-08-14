콘진원, 콘텐츠 수출 보증 신설…해외 진출 기반 마련

한국무역보험공사와 오늘 업무협약

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 한국무역보험공사와 함께 국내 콘텐츠 기업의 수출자금 지원에 나선다고 14일 밝혔다. 이날 'K콘텐츠 글로벌 경쟁력 강화를 위한 업무협약'을 맺고, 수출자금 보증으로 지속 가능한 성장을 뒷받침한다.

콘진원과 무역보험공사는 콘텐츠 전용 수출보증인 '문화산업보증' 제도를 도입한다. 두 기관이 공동 운영하는 콘텐츠 기업 특화 보증상품으로, 기업당 최대 10억 원까지 보증받을 수 있다.

콘진원 관계자는 "기존 콘텐츠 보증 제도가 국내 유통 중심의 금융지원을 제공해온 것과 달리, 해외 진출을 목표로 한 특화 금융 수단"이라며 "유통 지역의 한계를 해소하고 콘텐츠 기업의 자생력 확보에 일조할 것으로 기대한다"고 말했다.

무역보험공사는 콘진원으로부터 추천받은 콘텐츠의 보증료율도 20% 인하한다. 이를 통한 대출 지원 규모는 약 150억원으로 추정된다.

이 밖에도 K콘텐츠 엑스포, 관계부처 합동 한류박람회 등에서 콘텐츠 기업이 체결한 수출계약을 지원하는 단체보험 지원 등을 추진한다.





이종길 기자



