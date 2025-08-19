[인터뷰]'처음처럼'의 아버지…K-오크통 숙성 소주맛 '도전장'

김태완 한국식품연구원 책임연구원 인터뷰

스코틀랜드서 韓 최초 증류주 박사 학위 취득

식품연구원·산림청, '전통 증류주 현대화' 프로젝트 주도

한반도 참나무로 오크통 만들어…K-숙성주 성장 발판 마련

"한국 참나무로 만든 오크통에 숙성시킨 위스키와 소주는 어떤 맛일지 궁금하지 않으신가요?"

김태완 한국식품연구원 식품융합연구본부 책임연구원은 아시아경제와 인터뷰에서 우리 참나무 목통에서 숙성시킨 숙성주의 품질이 외국의 숙성주와 견주어도 전혀 뒤지지 않는다고 힘주어 말했다. 그는 "숙성은 많은 것들에 가치를 부여한다"며 "K-오크통은 우리 주류 산업에 다양성이라는 가치를 부여하는 것은 물론 사회·경제적으로도 여러 파급 효과를 만들어낼 수 있다"고 강조했다.

韓 증류주 박사 1호…"술은 다양한 학문에 영감"

김 연구원은 '대한민국 1호 증류주 박사'로 꼽히는 인물이다. 대학에서 화학공학을 전공한 그는 일찍이 주류에 관심이 많았는데, 그에게 술은 단순히 마시고 즐기는 유흥의 대상을 넘어 인류의 여러 학문에 영향을 미친 중요한 매개체였다. 그는 "술의 증류기가 석유공학으로 넘어가 석유를 분별 증류하는 시스템으로 개발이 됐고, 세균학의 아버지로 불리는 루이 파스퇴르의 연구도 와인의 효모 발효에 뿌리를 두고 있다"며 "술에 대해 더욱 전문적인 공부가 하고 싶어 유학을 결심했다"고 말했다.

이후 위스키의 본산인 스코틀랜드의 헤리엇-와트 대학교(Heriot-Watt University)에서 증류학으로 석·박사 학위를 취득한 김 연구원이 귀국해 처음으로 입사한 곳은 두산주류(現 롯데칠성음료)였다. 그곳에서 김 연구원이 처음 개발을 담당한 것이 바로 '처음처럼'이었다. 그는 "원료를 비롯해 모든 것을 새롭게 바꿔 연구부터 제품화까지 공력을 다한 제품인 만큼 재미도 있었고, 자식 같은 마음이 있다"며 "여전히 소주는 처음처럼만 마신다"고 애정을 드러냈다.

이후에도 증류식 소주 '대장부'와 맥주 '클라우드'의 설계 등을 담당했던 그가 현재의 한국식품연구원으로 자리를 옮긴 건 2012년이었다. 당시 한국식품연구원은 증류주 연구를 전문적으로 진행할 인력을 구하고 있었는데, 김 연구원이 적임자로 평가받았기 때문이다. 그는 "당시 국내에는 증류주를 전문적으로 공부한 사람이 없었고, 기업에서도 단순 공정 연구 등을 담당하는 인력이 대부분이었기 때문에 저한테까지 기회가 온 것 같다"며 "우리 주류 산업에 부족했던 부분을 채워가는 연구를 할 수 있을 것이라고 판단해 이직하게 됐다"고 설명했다.

숙성의 시대…한국 참나무로 K-오크통 가능성 확인

식품산업에서 숙성은 트렌드를 넘어 뚜렷한 기조로 자리 잡고 있다. 특히 제품의 다양화와 고급화를 추구한다면 숙성은 선택이 아닌 필수 요건이 되고 있다. 술도 예외가 아니다. 같은 술이라도 숙성을 거친 제품은 비숙성 제품보다 훨씬 높은 시장가치를 인정받는다.

한국식품연구원 전통식품연구단도 2018년부터 '전통 증류주 현대화' 프로젝트를 진행했다. 김 연구원이 주도한 해당 연구과제는 균주와 증류기 그리고 숙성재의 국산화와 고도화를 통해 우리 술을 다양화·고급화하는 것을 목표로 한다.

이 가운데 세 번째 주제인 숙성재 연구는 우리 산림자원의 활용에 대한 고민과 더해져 산림청과 함께 진행됐다. 세계 4대 산림 강국인 한국의 자생 참나무를 활용한 목통 개발이다. 김 연구원은 "한국전쟁 등을 거치며 황폐해진 산림을 단기간에 성공적으로 녹지화한 만큼 정부도 경제적 가치를 창출할 수 있는 방향으로 산림정책의 전환이 필요하다고 여기고 있었다"면서 "한국식 목통개발이 가능하다면 한국 주류 발전은 물론, 다양한 부가가치를 창출할 수 있다는 판단했다"고 설명했다.

이후 김 연구원은 주류 숙성에 적합한 산림자원 발굴과 적합성 연구에 집중했고, 대상이 된 수목이 바로 참나무(Oak)다. '오크통'이라고 불리는 참나무 목통은 위스키와 와인 등 서구권 주류 숙성에 흔히 사용되며, 생산도 프랑스·미국 등을 중심으로 이뤄진다. 김 연구원은 "활엽수인 참나무는 한 가지 수종을 지칭하는 것이 아니고, 참나무과에 속하는 약 500종의 수종을 통칭하는 것"이라며 "제조 적합성과 나무에서 얻어지는 리그닌·헤미셀룰로스 등 술의 향미에 관여하는 성분 때문에 침엽수종과 비교해 주류 숙성용 목통 생산에 적합하다"고 설명했다.

그러면서 "한반도에도 약 50종의 자생 참나무가 분포하고 있다"며 "이들을 대상으로 다양한 성분 비교와 상업화를 염두에 둔 분포면적 등을 종합적으로 고려했을 때 떡갈나무·갈참나무·굴참나무·졸참나무·상수리나무·신갈나무 등 6종이 오크통 생산에 적합하다고 판단했다"고 설명했다. 이후 연구원은 한국산 오크통 샘플을 스코틀랜드로 보내 현지에서 개월별로 2년간 위스키 숙성 실험을 진행하기도 했다.

김 연구원은 해외 오크통과 비교해 손색이 없는 수준이었다고 자부심을 드러냈다. 그는 "신갈나무는 6종의 참나무 중 '오크락톤(Oak lactone)'이 가장 풍부하게 검출되는 수종이어서 단맛이 많이 느껴지는 목통으로 만들어진다"고 설명했다.

실제로 시음한 신갈나무 목통 숙성 위스키는 스카치 위스키보다는 미국 버번 위스키를 연상시키는 맛이다. 오크락톤은 참나무에 존재하는 휘발성 방향 화합물로, 코코넛·바닐라 등의 향을 내는 시스오크락톤(cis-Oak lactone)과 스파이시한 특성을 내는 트란스오크락톤(trans-Oak lactone)으로 구분된다. 이 중 신갈나무는 6종의 참나무 중 두 종류의 오크락톤 모두 가장 풍부하게 검출됐다.

K-오크통으로 사회·경제적 효익 두 마리 모두 잡아야

한국의 수종을 활용한 오크통의 생산 적합성이 입증된 만큼 앞으로 이를 활용한 산업화가 이뤄질 전망이다. 김 연구원은 "우선 국산 목통을 활용한 위스키와 소주 제품이 많이 출시돼 시장이 형성되는 게 중요할 것"이라며 "오크통은 수요보다 공급이 적은 고가의 제품인 만큼 한국 오크통의 존재와 품질이 알려진다면 해외 시장을 중심으로 높은 수익성을 낳는 사업으로 성장할 수 있을 것"이라고 기대감을 드러냈다.

경제적 가치와 더불어 사회적 가치에 대해서도 강조했다. 그는 "천연자원이 부족한 한국에서 산림은 중요한 순환 생태 자원으로, 산림 자원을 정책적으로 잘 계획해 운영한다면 경제수림 육종 정책을 통한 산촌 경제 활성화는 물론 산업화 목적 수목의 수령 관리를 통한 탄소중립에 크게 기여할 수 있을 것"이라며 "한국의 산림자원과 주류산업이 만나 사회·경제적 효익이 활성화되길 바라본다"고 말했다.





구은모 기자



