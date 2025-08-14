현대커머셜, 현대차·글로비스와 업계최저 금리제공

뉴파워트럭 등 신차 구매시 최대 3.23%P 할인

현대커머셜은 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 177,900 전일대비 4,100 등락률 +2.36% 거래량 23,838 전일가 173,800 2025.08.14 09:02 기준 관련기사 [특징주]아이티센엔텍, 대규모 수주 계약에 상승[특징주] 현대글로비스 52주 신고가…外人 순매수 행진 계속[단독]현대글로비스, 주류 물류 사업 진출…후진적 유통구조 '메기' 전 종목 시세 보기 close 차주를 대상으로 최대 3.23%포인트 금리 할인 혜택을 제공하는 '신차 구매 프로그램'을 선보인다고 14일 밝혔다.

현대커머셜과 현대자동차, 현대글로비스가 손잡고 현대글로비스 차주의 신차 구입 부담을 낮춰주기 위해 프로그램을 마련했다.

대상은 현대자동차 대형트럭인 뉴파워트럭과 엑시언트, 준대형트럭 파비스 신차를 구매하는 현대글로비스 차주들이다. 탑차, 윙바디 등 특수 장비가 장착된 특장차를 구매해도 프로그램을 신청할 수 있다.

현대커머셜 할부 상품에 대한 1.5%포인트 특별금리 할인, 현대글로비스가 조성한 '동행펀드' 수익금 기반 최대 1.73%포인트 금리 할인을 적용한다. 최대 3.23%포인트 금리 할인 혜택을 제공한다.

예를 들어 최초 6.2% 금리를 적용받는 차주가 대형 트럭을 36개월 계약으로 구매할 경우 이번 프로그램을 통해 최저 2.97% 금리로 대출을 받을 수 있게 된다. 여기에 현대카드로 선수금을 결제하면 0.4~1.3%포인트의 추가 금리 할인을 적용한다. 업계 최저 금리인 1.67%로 차량을 구매할 수 있게 된다는 의미다.

대출 기간도 최장 84개월까지 제공한다. 차주들은 중고차를 구매할 때와 비슷한 월 납입금만 내면 신차를 구입할 수 있다. 신차 구입 시 제공되는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 2,500 등락률 +1.16% 거래량 116,869 전일가 216,000 2025.08.14 09:02 기준 관련기사 코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑현대차 노조, 임단협 교섭 결렬 선언…파업권 확보 수순연 4%대 금리·당일 실행·대체거래소까지! 주식자금 고민 한번에 해결! 전 종목 시세 보기 close 무상보증서비스를 통해 차량 수리를 받을 때 비용 부담을 줄일 수도 있다.

현대커머셜 관계자는 "가격 부담 때문에 신차를 구매하지 못했던 차주들이 이번 프로그램에 큰 관심을 보일 것으로 예상한다"고 말했다.

신청 기간은 오는 12월까지다. 프로그램 이용을 원하는 차주는 현대차 판매 영업사원을 통해 차량 구매를 결정한 뒤 현대글로비스 지역별 거점에 추천 심사를 문의하면 된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>