[포토] 광주서 '기림의 날' 행사 열려

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.13 17:32

[포토] 광주서 '기림의 날' 행사 열려
강기정 광주시장이 13일 오후 동구 전일빌딩245에서 열린 '일본군 위안부 피해자 기림의 날' 행사에 참석, 학생들과 기념 촬영을 하고 있다. 광주시 제공





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
