월성원자력본부, 동경주지역 혹서기 냉방용품 특별 지원

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.13 16:26

에너지 취약계층 90가구 선정 냉감 침구세트 지원

한국수력원자력 월성원자력본부(본부장 정원호)는 12일 정원호 본부장과 동경주지역 3개 읍·면(감포읍·문무대왕면·양남면) 지역사회보장협의체가 참석한 가운데 혹서기 냉방용품 전달식을 가졌다.

냉방용품 특별 지원 전달식. 월성원자력본부 제공

냉방용품 특별 지원 전달식. 월성원자력본부 제공

이번 냉방용품 특별지원은 무더위가 지속됨에 따라 시행된 '한수원 기후약자 긴급지원 사업'의 일환으로, 동경주 지역의 에너지 취약계층 90가구를 선정해 냉감 침구 세트를 지원함으로써 지역주민의 건강하고 시원한 여름나기를 돕기 위해 마련됐다.


정원호 본부장은 "기후 변화로 인해 무더위가 오랜 기간 지속되면서 온열질환 등 건강 피해가 해마다 심각해지고 있다"며 "이번 지원이 더위에 지친 주민분들의 안전하고 시원한 여름나기에 보탬이 되길 바란다. 앞으로도 지역사회와 함께 기후 약자를 보호하기 위한 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 전했다.

월성본부는 이번 냉방용품 특별지원 이외에도, 여름철 선제적·맞춤형 지원으로 동경주지역 3개 읍·면 등록 경로당 101개소 대상 냉방비와 8월 복날 맞이 어르신 건강식을 지원했으며, 앞으로도 지역의 시원하고 안전한 여름나기에 앞장서며 폭염의 열기를 덜고, 온정을 더할 예정이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
