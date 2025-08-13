동두천시, 호우경보 발효에 따른 전 부서 총력 대응

이태진 부시장, 13개 협업부서 회의 주재

주요 교량·펌프장 예찰 실시

경기 동두천시(시장 박형덕)는 13일 낮 12시 40분 호우경보 발효에 따라 비상 2단계 근무체계로 전환하고 전 부서가 총력 대응에 나섰다.

이캐진 부시장이 13일 낮 12시 40분 호우경보 발효에 따라 비상 2단계 근무체계로 전환하고 신천 상황을 점검하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 이날 오전 6시 30분 호우주의보 발효 직후 비상 1단계를 가동했으며, 8시 30분부터는 107명의 비상근무조가 옹벽·야영장·하천변 등 취약지 예찰활동을 실시했다. 이어 12시 40분 호우경보가 발효됨에 따라 비상 2단계로 격상하고 전 부서 대응 태세를 한층 강화했다.

이태진 부시장은 오후 1시 재난안전상황실을 찾아 13개 협업 부서장이 참여한 호우 대처 상황판단 회의를 주재하고 부서별 임무 숙지 및 담당 구역에 대한 예찰 강화, 인명피해 우려지역 사전 점검 등 신속 대응을 지시했다. 회의 직후 송천교·신천강변·상패4배수펌프장 등 주요 교량과 펌프장 현장을 직접 점검하며 하천 수위와 배수시설 가동 상황을 확인했다.

현재까지(오후 3시 기준) 동두천시 평균 강우량은 143㎜이며, 인명 및 재산피해는 발생하지 않았다. 시는 송천교를 비롯한 하천변 진출입로를 통제하고, 빗물펌프장 14개소 중 12개소를 가동 중이다.

이 부시장은 "집중호우로 인한 인명피해가 발생하지 않도록 전 부서가 긴밀히 협조해 선제적으로 대응하겠다"며 "시민들께서도 하천변 출입을 삼가고 안전 안내에 적극 협조해 주시기 바란다"고 당부했다.

동두천시는 앞으로도 기상 상황을 실시간 모니터링하며, 야영장·캠핑장·하천변 등 취약지역에 대한 예찰활동을 강화하고 피해 발생 시 즉시 응급복구에 나설 계획이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



