[포토]정경남 효령타운 본부장, 취임 3주년 성과 보고회

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.13 16:10

발전 방향 공유…850만원 상당 후원금 전달식도
축하 화한 대신 받은 쌀은 수해민에 전달

정경남 효령타운 본부장 취임 3주년 성과 보고회가 13일 효령타운서 진행됐다. 효령타운 제공

광주사회서비스원(원장 김대삼) 소속 효령노인복지타운 정경남 본부장이 13일 취임 3주년 성과보고회를 가졌다. 이날 행사는 정 본부장 취임 3년간의 성과를 돌아보고 앞으로 발전 방향을 공유하는 자리로 마련됐다.


최지현 광주시 환경복지위원회 위원장, 이명노 광주시 환경복지위원회 부위원장, 김대삼 원장과 어르신, 지역 사회단체 관계자 등 200여명이 참석했다.

정 본부장은 김대삼 원장으로부터 "기관 발전과 노인복지 증진에 기여한 공로"로 표창장을 받았고, 총 850만원 상당 후원금 전달식도 진행됐다. 특히 정 본부장은 축하 화환 대신 받은 쌀을 수재민에게 전달할 뜻을 내비쳤다.


정경남 본부장은 "지난 3년간 보내주신 성원과 협력에 감사드리며, 앞으로도 어르신이 행복한 효령노인복지타운을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
