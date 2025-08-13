본문 바로가기
무안경찰서, 전국 학생 글짓기·토론회 '우수학생' 상장

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.13 16:17

무안북중 2학년 함형우 군 수상

무안경찰서는 지난 11일 서장실에서 정성일 서장과 학부모, 학생 등 10여명이 참석한 가운데 무안북중학교 2학년 함형우 군에게 상장을 전달했다. 무안경찰서 제공

무안경찰서는 지난 11일 서장실에서 정성일 서장과 학부모, 학생 등 10여명이 참석한 가운데 무안북중학교 2학년 함형우 군에게 상장을 전달했다. 무안경찰서 제공

전남 무안경찰서가 전국 규모의 글짓기·토론회에서 우수한 성적을 거둔 학생에게 상장을 수여했다.


무안경찰서는 지난 11일 서장실에서 정성일 경찰서장과 경무과장, 학부모, 학생 등 10여명이 참석한 가운데 무안북중학교 2학년 함형우 군에게 상장을 전달했다.

함 군은 지난달 25일 국회 의원회관 대회의실에서 열린 '제12회 전국 초·중·고 학생 및 학교 밖 청소년 학교폭력 예방 글짓기·토론회·법 특강'에서 우수한 성적을 거뒀다. 이번 대회는 학생법률신문과 더불어민주당 천춘호 의원, 국민의힘 김재섭 의원이 공동 주최했다.


정성일 서장은 "학교폭력과 사이버폭력 없는 안전한 사회를 만들기 위해 여성청소년과를 중심으로 가용 경력을 최대한 활용하겠다"며 "교육청 등 유관기관과의 협업으로 학교폭력 근절에 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
