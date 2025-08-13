내년엔 어떤 지원 있나?… 새울본부, 2026년도 한수원 지원사업 주민설명회

공모 개요, 선정 절차, 온라인 공모시스템 도입

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)가 13일 울주군 서생면 행정복지센터에서 2026년도 한수원 지원사업 공모에 대한 주민설명회를 개최했다.

한수원 지원사업은 발전소 주변지역 지원에 관한 법률에 따라 발전 사업자인 한수원이 지역의 발전과 주민 복지 향상 등을 위해 한수원 자체 예산으로 시행하는 사업이다.

이날 설명회에 주민 100여명이 참석해 공모사업 개요, 신청 방법, 사업 선정 절차 및 유의 사항 등을 안내받았다. 올해는 온라인 공모시스템과 범용 AI를 이용한 사업계획서 작성법도 안내해 공모 참여의 편의성을 높이는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

윤숭호 대외협력처장은 "내년은 한수원 지원사업이 20주년을 맞이하는 뜻깊은 해"라며 "지난 20년 성과를 바탕으로 향후 20년도 지역발전에 실질적인 도움이 되는 지원사업이 될 수 있도록 힘을 쏟겠다"고 말했다.

주민설명회에 사용된 안내자료는 새울본부 인터넷 홈페이지에서 확인할 수 있으며 기타 사항은 새울본부 지역협력부로 문의하면 된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



