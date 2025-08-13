"완도 전복이 서울로"…국회 앞서 활전복 할인 행사

버터구이·물회·꼬치·분식까지…요리 총출동

손질 전복·가공품 개발로 판로 확대 나서

전남 완도군이 청정 해역에서 자란 '완도 활전복'과 이를 활용한 다양한 요리를 서울 한복판에서 선보였다.

완도군은 13일 오전 서울 여의도 국회의사당 국회소통관 앞 광장에서 박지원 의원 주최, 전남도·수협중앙회 주관으로 '전복 판촉 행사'를 열었다.

13일 오전 국회의사당 앞에서 열린 완도군의 '전복 판촉 행사'에 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표, 박지원 의원, 김영록 전남도지사, 신우철 완도군수, 김양훈 완도군의회 의장 등이 함께 참석해 홍보에 힘을 보탰다. 완도군 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표, 박지원 의원, 김영록 전남도지사, 신우철 완도군수, 김양훈 완도군의회 의장 등이 참석해 전복 소비 촉진에 힘을 모았다.

행사는 고수온으로 인한 양식 피해에 대비하고, 전복 소비를 활성화하기 위해 마련됐다. 현장에서는 손질 전복을 시중가보다 저렴하게 판매했으며, 전복 버터구이·찜·물회·꼬치·샐러드 등 다양한 전복 요리를 시식할 수 있는 부스가 운영됐다.

완도 전복은 청정 바다에서 자라 비타민, 철분, 칼슘, 칼륨, 단백질 등이 풍부해 원기 회복과 면역력 강화에 좋은 대표 보양식으로 꼽힌다. 군은 전복 활용 외식 메뉴 개발 지원사업 일환으로 분식 프랜차이즈 '얌샘김밥'과 협업해 전국 매장에서 판매 중인 전복 분식 메뉴를 선보이며 홍보에 나섰다.

신우철 군수는 "껍질 손질이 번거로워 전복 소비를 꺼리는 경우가 있어 손질 전복과 가공품을 다양하게 개발하고 있다"며 "맛과 영양이 뛰어난 완도 전복이 널리 소비돼 어가 소득에 보탬이 되도록 판로 개척에 힘쓰겠다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>