영남

16강·8강도 못간 10세 이상 경산시 리틀야구단, 9세 이하팀이 '자존심 살렸다'…서울 꺽고 우승

영남취재본부 최대억기자

입력2025.08.13 15:38

경산시 리틀야구단(단장 경산시장 조현일) 소속 총 3개 부문 팀(만 9세·10·12세 이하) 가운데 만 9세 이하 선수팀(U-9)이 유일하게 우승을 차지하며 경산지역의 자존심을 지켰다.


지난 7일부터 오는 14일까지 치러지는 '제3회 경산시장기 전국리틀야구대회'는 U-9(만 9세 이하), U-10(만 10세 이하), U-12(만 12세 이하)의 총 3개 부문 115개의 전국 최강 유소년 야구팀이 경일대학교 야구장에서 열띤 경쟁을 펼치고 있다.

16강·8강도 못간 10세 이상 경산시 리틀야구단, 9세 이하팀이 '자존심 살렸다'…서울 꺽고 우승
이번 대회에서 경산시 리틀야구단 U-10, U-12는 각각 16강, 8강 진출에 실패했지만, U-9 팀은 지난 12일 서울시 중랑구 리틀야구단과의 결승에서 7대3으로 승리하며 영광스러운 우승컵을 들어 올렸다.

2009년에 창단된 경산시 리틀야구단은 초등학교 1학년에서 중학교 1학년 선수 50여 명으로 구성돼 있으며 유소년 야구 저변확대 및 지역 우수 선수 양성에 이바지하고 있다.


한편, 지난해에는 경산시 리틀야구단 출신 박관우 선수가 2025년 KBO 신인 드래프트에서 LG트윈스에 입단하는 등 야구 인재 양성의 요람으로 명성을 떨치고 있다.


경산시 리틀야구단 단장인 조현일 경산시장은 "폭염보다 뜨거운 열정으로 빚어낸 우승이라는 값진 결실을 얻은 선수단에 진심으로 축하를 전하며, 앞으로도 경기장에서 선수들이 최상의 기량을 발휘할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"라고 말했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

