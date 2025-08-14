코스피 3,200선 돌파! 지금 안 사면 평생 후회할 ‘이 종목’은?

상한가 종목, 이 사람은 하루 전에 알고 있었다?

김진균 대표, 개인투자자들 사이서 '검증된 실력자'로 급부상… 실계좌 수익 인증 줄이어

최근 변동성이 극심한 장세 속에서도 꾸준히 수익을 내는 전문가가 있다. 바로 김진균 대표다.

■ 김진균 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

그는 단순 종목 추천을 넘어 다음날 상한가 종목 제시는 물론 매일 장전 시황과 전략을 상세히 브리핑, 종가 기준 VOD 리뷰 & 익일 매매전략 노트 제공 등 개인투자자들에게 완성형 리딩 시스템을 제공하고 있다.

게다가 김 대표는 주식뿐만 아니라 해외선물 시장까지 정통한 베테랑 전문가로, 리스크 분산은 물론 수익 다각화에 탁월한 전략을 보여주고 있다.

■ 오늘 놓치면 다음부턴 비용 지불해야 입장가능한 주식 리딩방 입장하기 (클릭)

무엇보다 놀라운 점은 이 모든 고퀄리티 정보가 '텔레그램 채널'에서 100% 무료 제공된다는 사실이다.

김진균대표 채널에 입장만하면 무료 추천주, 시황분석등 주식과 관련한 모든 서비스를 받아 볼 수 있다. 해당 평생무료 혜택은 일정인원 입장 후 제한될 수 있다고 하니 지금 바로 참여해보자.

■지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

최근 핫이슈 종목

현대ADM 현대ADM 187660 | 코스닥 증권정보 현재가 1,702 전일대비 26 등락률 -1.50% 거래량 514,106 전일가 1,728 2025.08.14 09:02 기준 관련기사 [특징주]현대ADM, 암줄기세포 타겟 항암제 100% 암 전이 억제 효과 입증 소식에 강세현대바이오, 'p53 유전자 돌연변이로 인한 암 환자' 대상 임상 실시에이디엠코리아, 큐라클과 업무 위수탁 계약 전 종목 시세 보기 close , 그린생명과학 그린생명과학 114450 | 코스닥 증권정보 현재가 3,125 전일대비 15 등락률 -0.48% 거래량 628,126 전일가 3,140 2025.08.14 09:02 기준 관련기사 [특징주]코로나19 재확산 우려에…그린생명과학 상한가KPX생명과학, 양준화·이기성 각자 대표이사로 변경 KPX생명과학, 커뮤니티 활발... 주가 -5.26%. 전 종목 시세 보기 close , 나인테크 나인테크 267320 | 코스닥 증권정보 현재가 3,530 전일대비 5 등락률 -0.14% 거래량 494,590 전일가 3,535 2025.08.14 09:02 기준 관련기사 [특징주]나인테크, '꿈의 소재' 대량 생산과 상용화 동시추진…공급협의 단계 나인테크 "맥신 상용화 속도…전고체 배터리 활용 전망"[특징주]나인테크, 맥신 대량생산 준비 '착착'…세계적으로 빠른 수준 전 종목 시세 보기 close , 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 7,790 전일대비 30 등락률 -0.38% 거래량 268,368 전일가 7,820 2025.08.14 09:02 기준 관련기사 [특징주]코로나19 재확산 우려에…그린생명과학 상한가[특징주]니파바이러스 우려에 수젠텍 등 진단키트株 강세[특징주]진단키트주, 신종 코로나 발견 소식에 '강세' 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,700 전일대비 200 등락률 -0.28% 거래량 1,115,936 전일가 71,900 2025.08.14 09:02 기준 관련기사 美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑삼성전자·포스텍,'카툭튀' 잡는 광학기술 연구논문 네이처 게재 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>