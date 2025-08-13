본문 바로가기
한국기술교육대 '말벗'팀, SW중심대학 디지털 경진대회 대상

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.13 14:26

조음장애인 돕는 온라인 훈련 서비스 '말:뻗' 개발

한국기술교육대 '말벗'팀, SW중심대학 디지털 경진대회 대상
한국기술교육대학교 컴퓨터공학부 학부생 3명으로 구성된 '말벗' 팀이 '2025 SW중심대학 디지털 경진대회'에서 대상과 인기상을 수상해 2관왕의 영예를 안았다.


13일 한기대에 따르면 이상벽·이연경·차민경 학생이 만든 온라인 조음 훈련 서비스 '말:뻗'은 발음 교정이 필요한 조음장애인이 저렴한 비용으로도 전문적인 훈련을 받을 수 있도록 설계됐다.

이를 통해 사용자의 의사소통 자신감을 회복하고 사회적 고립 문제를 해결하는 데 기여할 수 있다.


이번 대회는 SW중심대학 소속 학생 총 1119명이 참가했으며, 말벗팀은 한 달간의 온라인 예선을 거쳐 지난 12일 서울 대한상공회의소에서 열린 본선에서 우승했다.


또 실시간 온라인 투표를 통해 선정된 인기상 5팀에도 이름을 올리며 2관왕을 달성했다.

이상벽 학생(4학년)은 "짧은 기간 개발과 테스트를 반복하며 어려움도 많았지만, 팀원과 함께 끝까지 달려 수상하게 돼 기쁘다"며 "지도해 주신 이해윤 교수님께 감사드린다"고 밝혔다.


말벗팀의 '말:뻗' 서비스는 6월 열린 제31회 한국기술교육대 졸업연구작품전시회에서도 우수작으로 뽑힌 바 있다.


한편, 한기대는 올해 과학기술정보통신부 주관 '소프트웨어 중심대학'에 선정돼 앞으로 8년간 최대 150억 원을 투입, 인공지능·소프트웨어 인재 양성에 박차를 가할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
