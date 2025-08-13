본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

김동근 시장 "'흥선 Re-Start 프로젝트'로 의정부 구도심 새 활력"

이종구기자

입력2025.08.13 14:18

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

의정부시, '미래가치 공유플러스+의 날' 개최
김동근 시장, ‘흥선 Re-Start 프로젝트’ 직접 발표

경기 의정부시(시장 김동근)는 13일 의정부문화역 이음에서 시민과 직원 120여 명이 참석한 가운데 '미래가치 공유플러스+의 날'을 개최했다.

김동근 의정부시장이 13일 '미래가치 공유플러스+의 날' 행사에서 '흥선 Re-Start 프로젝트'에 대해 설명하고 있다. 의정부시 제공

김동근 의정부시장이 13일 '미래가치 공유플러스+의 날' 행사에서 '흥선 Re-Start 프로젝트'에 대해 설명하고 있다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사에서는 도시의 근간인 흥선권역의 미래 비전을 시민과 공유하고, 도심 구조 전환을 위한 구체적인 실행 전략을 김동근 시장이 직접 발표했다.


행사 장소인 의정부문화역 이음은 의정부역사를 문화공간으로 재탄생시킨 도심 문화재생의 상징적 공간으로, 이번 행사 취지와도 맞닿아 있다. 김 시장은 이 공간을 통해 옛것과 새것의 조화, 그리고 도심 변화의 중심에서 출발하는 미래가치를 강조했다.

의정부역을 중심으로 한 흥선권역은 ▲수도권 북부 최대 교통 허브 ▲생활인구 21만8000명 ▲청년 유동인구 1위 ▲세수 기여도 44% 등 도시 기능의 핵심축이다. 그러나 구조적 노후화와 교통·주거·상권의 복합적 문제로 기능 약화가 진행 중이며, GTX-C 개통 등 외부 환경 변화에 따라 지역 간 경쟁 심화와 중심지 기능 이탈 우려가 커지고 있다.


이에 김 시장은 "의정부의 심장인 구도심 흥선권역을 활성화하고 도시 경쟁력을 높이기 위한 실질적 실행 전략이 바로 '흥선 Re-Start 프로젝트'"라고 설명했다.


시는 이 프로젝트를 통해 ▲단절된 공간을 연결하고 중심 기능을 복원하는 'Rebuild 도시공간 재편과 혁신' ▲보행·교통·공공시설 등 생활 기반을 정비하는 'Revive 생활 인프라 강화' ▲첨단산업과 상권이 공존하는 경제 생태계로 전환하는 'Reform 지역경제 구조 전환'을 3대 전략으로 제시했다.

김동근 의정부시장이 13일 ‘미래가치 공유플러스+의 날’ 행사에서 유공 시민들에게 표창을 수여하고 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

김동근 의정부시장이 13일 ‘미래가치 공유플러스+의 날’ 행사에서 유공 시민들에게 표창을 수여하고 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

원본보기 아이콘

김동근 시장은 "도시의 활력은 외형이 아닌 시민의 일상에서 시작된다"며 "정체된 도심을 다시 움직이게 하고 흥선에서 시작된 변화가 의정부 전체의 재도약으로 이어지도록 모든 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다.

한편, 이날 행사에서는 고향사랑기부제 활성화 유공 시민 등 37명에 대한 시상이 진행됐다. 의정부시립합창단은 '아름다운 나라', '오 해피데이' 공연을 선보이며 참석자들에게 깊은 감동을 전했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"누구길래 두달째 안 나타나지?"…900억원 당첨자에 호주 '들썩'

액상담배로 위장한 부정의약품…강남 유흥업소에 유통한 일당

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

"3세반 교사 한 명이 13명 넘게 돌보는 일 없도록" 개선

새로운 이슈 보기