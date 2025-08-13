경기도, 13일 정오 집중호우 비상 2단계 발령

경기도가 13일 정오를 기해 호우 대비 재난안전대책본부 비상 2단계를 발령했다. 이는 이날 오전 11시40분 도내 9개 시군에 호우경보가 12개 시군에 호우주의보가 발령된 데 따른 것이다.

이날 정오 김포 213mm, 고양 206mm 등 경기북부지역을 중심으로 폭우가 내리고 있다.

비상 2단계는 경기도 자연재난과장을 상황관리 총괄반장으로 40명이 재난 대응을 하게 된다.

경기도는 이날 새벽 4시 반부터 비상1단계를 발령하고 호우 대처를 하고 있다.

김동연 경기도지사는 오전 9시반 재난안전상황실을 찾아 호우 대응 상황을 살펴본 후 "(경기북부지역은) 지난달 호우피해 복구가 한창인데, 약해진 지반으로 2차 피해가 없도록 선제적 특보 발령 등 적극적으로 예찰에 임하라"고 지시했다.

경기도는 현재 ▲출퇴근 시간 지하차도 침수 시 즉시 통제, 침수지역 진입 금지 안내 ▲하천변 산책로 등 진·출입으로 차단 및 예찰 활동 강화 ▲홍수주의보 등 위험징후 시 경찰, 소방과 협조해 주민대피 실시 ▲산사태취약지역 우선 대피대상자 비상 연락체계 점검 및 필요시 일몰 전 사전대피 권고 등 시군과 함께 취약 시설에 대한 집중관리를 하고 있다.





