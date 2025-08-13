청도군·대구한의대, 의료사각지대 주민위한 의료봉사 눈길…운문·금천면 265명 진료

청도군(군수 김하수)이 대구한의대학교와 업무협약을 맺고 의료 인프라가 부족한 읍·면 지역을 대상으로 매월 1회 정기적인 무료 진료 봉사활동을 시행하고 있어 눈길을 끈다.

이번 협약은 청도군이 지난 6월 16일부터 고령 인구 비율이 높고 대중교통 및 의료기관 접근성이 낮은 지역 어르신과 의료 취약계층을 대상으로 군민 건강 증진과 의료 복지 사각지대 해소를 목표로 마련됐다.

청도군과 대구한의대학교가 공동으로 운문달빛어울촌에서 의료봉사를 펼치는 모습

13일 청도군에 따르면 대구한의대는 한의과 교수와 학생 15명으로 구성된 6개 팀이 참여해 올해 7월부터 매월 읍·면 순회진료를 진행 중이다.

운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며 진료 내용은 침 치료(약 처방), 뜸·부항 요법, 자세 교정 및 건강 상담 등이다.

앞서 지난달 27일 운문면, 지난 10일 금천면에 이어 오는 9월 14일 매전면, 10월 12일 각북면, 11월 9일 각남면, 12월 14일 이서면 순으로 진행될 예정이다.

세부적인 운영은 군 홈페이지, 반상회보, 마을 방송 등을 통해 안내된다.

이어 내년도 읍·면별 일정은 추후 일정을 수립해 지속해서 추진할 예정이다.

지난 7월 운문면 대천리 달빛어울촌 체육관에서 진행된 첫 의료 봉사활동에는 운문면 주민 130여 명이 진료를 받았으며, 8월 금천면 산동복지회관에서 열린 봉사활동에서도 금천면 주민 135명이 진료를 받았다.

이번 의료 봉사활동은 특히 거동이 불편하거나 고령인 어르신들로부터 큰 호응을 얻었다.

진료 결과를 질환별로 살펴보면, 근골격계 및 퇴행성 질환으로 통증을 호소한 어르신이 196명으로 전체의 75%를 차지했으며 이 밖에 고혈압·당뇨, 불면증, 신경성 질환 등 다양한 증상으로 진료를 받았다.

진료 항목별로는 침 치료가 209명으로 가장 많았고, 부항 요법 24명, 뜸 치료 22명, 자세 교정 8명, 한약 처방 196명이었다.

운문면 달빛어울촌(체육관)에서 진료를 받은 김 모(남·84)씨는 "평소 어깨 통증 때문에 팔을 들기 힘들었는데, 침을 맞고 나니 바로 움직일 수 있었다"고 말했다.

또 운문면 오진리에 거주하는 할머니 두 분은 "평소 무릎 통증으로 병원 가기가 힘들어 고생했는데, 이렇게 선생님께서 마을로 직접 찾아와 치료해 주시니 너무 좋다"며 감사의 마음을 전했다.

그러면서 "금천면에서 진료가 있을 때도 꼭 참석하겠다"며 세부 일정을 물어보기도 했다.

지난 10일 금천면 산동복지회관에서 진료를 받은 박모 (여·89)씨는 "평소 허리가 굽어 똑바로 서서 걷기 힘들었는데, 침을 맞고 나니 훨씬 편하게 걸을 수 있게 됐다"며 감사 인사를 전했다.

운문·금천면 부녀회에서는 대구한의대 교수와 학생들의 노고에 감사의 마음을 전하고자 수박을 제공했으며, 금천면 방지1길 주민 오모(남·55세) 씨는 양파즙 11박스를 비롯해 무더운 날씨에 진료받으러 온 어르신들을 위해 시원한 건강음료 200잔 분량을 제공했다.

대구한의대 관계자는 "학생들이 직접 현장에서 주민들과 소통하며 한의학적 진료와 건강상담을 할 수 있는 좋은 경험이 됐다"며 "지역사회와 상생하며 봉사할 수 있는 기회를 더욱 확대하겠다"고 밝혔다.

김하수 청도군수는 "정기적인 한의과 진료봉사를 통해 의료 사각지대에 놓인 군민들에게 실질적이고 질 높은 의료서비스를 제공할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 지속적인 협력을 통해 군민 모두가 건강한 삶을 누릴 수 있는 '평생건강도시 청도' 구현에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자



