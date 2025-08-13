본문 바로가기
고려대 시니어 행복 코칭, 3기 수강생 모집…최대 50% 할인 혜택

최봉석기자

입력2025.08.13 11:14

고려대 시니어 행복 코칭, 3기 수강생 모집…최대 50% 할인 혜택
고려대학교 미래교육원이 오는 9월 2일부터 12월 2일까지 운영하는 '시니어들을 위한 행복한 라이프 코칭(3기)' 과정의 수강생을 모집한다.


이번 프로그램은 매주 화요일 오후 7시부터 9시 30분까지 12주간 진행되며, 추석 연휴(10월 7일)와 국제학술대회(11월 25일) 기간은 휴강한다.

모집 인원은 20명에서 30명이며, 강의는 고려대 미래교육원 라이시움 207호에서 진행된다. 강사진은 국내 최고 수준의 코칭 전문가와 시니어 건강·운동 전문가들로 구성됐다.


등록금은 90만원(VAT 포함)으로, 수료 시 '시니어 리더코치'와 '커리어코치 1급' 등 자격증 2종을 무료 발급받을 수 있다.


교육 대상은 제2의 인생 설계를 준비하는 예비·퇴직자, 시니어 라이프 코칭에 관심 있는 사람, 새로운 도전을 준비하는 중·장년층, 기업 임직원 및 공무원, 전문가 등이다.

수강 신청은 고려대 미래교육원 홈페이지를 통해 가능하며, KCDC(한국시니어코칭개발센터) 대표 운영강사에게 직접 문의도 할 수 있다.


KCDC(한국코칭능력개발원) 박정근 원장은 "정가 대비 최대 50% 할인된 금액으로 수강이 가능하니 서울 및 수도권 지인들에게 적극 추천해 달라"며 "매 학기 개설을 목표로 시니어 교육 전문성을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
