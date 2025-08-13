본문 바로가기
손님 가장해 금목걸이 훔친 10대…도주 끝에 붙잡혀

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.13 10:47

광주 금은방서 400만원 상당 절도
도박에 탕진…장물매입 여부 수사

광주 광산경찰서는 금은방에서 금목걸이를 훔친 혐의(절도)로 10대 A군을 붙잡았다고 13일 밝혔다.

광주 광산경찰서.

광주 광산경찰서.

A군은 지난 12일 오후 4시 24분께 광산구 수완지구 한 금은방에서 400만원 상당의 금목걸이를 훔친 혐의를 받는다. 그는 손님을 가장해 목걸이를 착용해보다가, 업주의 감시가 느슨해진 틈을 타 도주한 것으로 조사됐다.


경찰에 따르면 A군은 고속버스를 타고 목포까지 도주한 뒤, 금목걸이를 처분했다. 이후 해당 돈은 온라인 도박에 모두 사용했다고 진술했다.

경찰은 A군이 촉법소년에 해당하지 않아 형사처벌 절차를 진행 중이며, 장물을 매입한 금은방 측이 범죄 사실을 인지하고 있었는지도 수사할 계획이다. A군은 조사 후 보호자에게 인계됐다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
