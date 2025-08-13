사천시, 대한민국 우주항공수도 위상 전국에 알린다

제23회 한국 로봇 항공기

경연대회 9월 6일 개최

대한민국 우주항공 수도인 사천에서는 처음으로 국내 최고 권위의 무인항공기 경연대회인 '한국 로봇 항공기 경연대회'가 열린다.

사천시는 오는 9월 6일 오전 9시부터 오후 6시까지 우주항공청 일원(아론 비행 선박 산업 부지)에서 '제23회 한국 로봇 항공기 경연대회'를 개최한다고 13일 밝혔다. 기상악화 시에는 다음날인 9월 7일로 연기된다.

올해 대회는 우주항공청과 사천시가 공동 주최하며, 한국 항공우주 산업협회·한국항공대학교 항공 드론 혁신융합사업단이 주관, 대한민국 공군이 후원한다.

지난 2002년 시작된 한국 로봇 항공기 경연대회는 그동안 전국 여러 도시에서 개최됐지만, 사천에서 열리는 것은 이번이 처음이다.

시는 우주항공청이 위치한 '대한민국 우주항공산업의 중심 도시'로서, 이번 대회를 계기로 그 위상을 전국에 확고히 각인시킨다는 계획이다.

이번 본선에는 지난 7월 예선을 통과한 전국 10개 대학팀, 200여 의 참가자가 출전해 자체 제작한 무인항공기와 자율 주행 소프트웨어를 개발해 조난자 구조임무를 수행하는 기술력을 겨룬다.

행사장에는 경연 관람 외에도 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 체험 행사가 운영된다.

드론 조종 시뮬레이션, 에어로켓 발사, 고무 동력기 만들기, 키링 제작, 페이스페인팅, 포토 부스 등 남녀노소 누구나 참여 가능한 프로그램이 마련돼 있어 항공우주산업에 대한 흥미와 이해를 높인다.

이번 대회 및 체험 행사 관련 자세한 사항은 사천시청 우주항공과 미래산업팀으로 문의하면 된다.

시는 이번 행사가 전국적인 주목을 받음에 따라 지역경제 활성화에 기여하는 등 파급효과도 상당히 클 것으로 전망된다.

대회 기간 전국 각지에서 방문하는 선수단과 관람객이 숙박, 음식, 관광시설 등을 이용함에 따라 지역 상권과 관광산업이 활기를 띨 것으로 기대된다.

박동식 시장은 "이번 대회는 사천에서 처음 개최되는 만큼, 우리 시가 우주항공산업의 중심지이자 대한민국 미래 항공 기술의 심장이라는 사실을 널리 알리는 계기가 될 것"이라며 "시민들이 직접 보고 체험하며 자부심을 느낄 수 있는 축제로 만들겠다"고 말했다.





