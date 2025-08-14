엔터주의 견조한 흐름에 올라타볼까? 투자금이 더 필요하다면

엔터테인먼트 업종이 최근 조정을 멈추고 반등세를 보이고 있다. 주요 기업들이 기대를 뛰어넘는 실적을 발표하고 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'의 글로벌 흥행이 투자심리 개선에 긍정적 영향을 미친 것으로 분석된다.

이로 인해 밸류에이션 부담이 완화되면서 업종 전반에 대한 투자자 관심이 커지고 있다. 주요 엔터사들은 매출과 영업이익에서 역대 최고치를 기록하며 견조한 성장세를 이어갔고, 글로벌 팬덤 확산과 음원·공연·제작상품 매출 성장 등 구조적 성장 가능성도 높게 평가받고 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 65,900 전일대비 600 등락률 -0.90% 거래량 3,370,794 전일가 66,500 2025.08.14 13:32 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권ESS 모멘텀 등에 업은 2차전지 업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이라면코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,500 전일대비 400 등락률 -0.56% 거래량 6,835,421 전일가 71,900 2025.08.14 13:32 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권ESS 모멘텀 등에 업은 2차전지 업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이라면美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 108,000 전일대비 1,700 등락률 +1.60% 거래량 1,198,857 전일가 106,300 2025.08.14 13:32 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권ESS 모멘텀 등에 업은 2차전지 업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이라면美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 274,500 전일대비 3,500 등락률 -1.26% 거래량 1,245,243 전일가 278,000 2025.08.14 13:32 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권ESS 모멘텀 등에 업은 2차전지 업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이라면美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다 전 종목 시세 보기 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 64,600 전일대비 1,100 등락률 +1.73% 거래량 2,285,209 전일가 63,500 2025.08.14 13:32 기준 관련기사 카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로카카오, 국내 첫 MCP 개방형 플랫폼 '플레이MCP' 베타 오픈정신아 카카오 대표, 1억원 규모 자사주 추가 매입…"책임경영 차원" 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>