파미셀, 상반기 영업이익 165억…반기 기준 역대 최대

파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 11,830 전일대비 390 등락률 -3.19% 거래량 986,758 전일가 12,220 2025.08.13 10:57 기준 관련기사 파미셀, 아반트릭스와 첨단재생의료 업무협약파미셀, 인체세포등 관리업 취급 세포 확대로 CDMO 사업 본격화파미셀 "폐색성 신장병증 세포치료제 개발, 국책과제 선정" 전 종목 시세 보기 close 은 올해 상반기에 누적 매출액 538억원, 영업이익 165억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 반기 기준 역대 최대 실적을 달성했다.

전년 동기 대비 매출은 1.8배, 영업이익은 71배 성장했다. 영업이익은 2022년 기록한 연간 최고 기록 88억원을 상반기에만 두배 가까이 뛰어넘으며 폭발적 성장세를 보였다.

2분기에도 매출 267억원, 영업이익 81억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 50%, 265% 증가했다.

사업 부문별로는 바이오케미컬사업부가 526억원, 바이오메디컬사업부가 12억원의 매출을 각각 기록했다. 바이오케미컬사업부 내 저유전율 전자소재 매출은 295억원으로 전체의 55%를 차지했다. 전년 동기 89억원 대비 230% 늘었다.

인공지능(AI) 산업의 빠른 확산으로 관련 소재 수요가 폭발적으로 증가하며 실적 개선을 이끌었다. 지난해 연간 저유전율 전자소재 매출 297억원을 상반기에 달성했다.

원료의약물질 매출도 96억원으로 전년 동기 대비 53% 증가했다. 다국적 제약사 UCB에 공급 중인 mPEG(메톡시폴리에틸렌글리콜)의 상반기 매출은 77억원으로 지난해 연간 실적 76억원을 넘어섰다.

파미셀 관계자는 "AI 산업의 빠른 성장으로 첨단 전자소재에 대한 수요가 급증하면서 당사의 주력 소재 사업이 탄탄한 성장세를 이어가고 있다"고 말했다. 이어 "원료의약물질도 글로벌 공급이 확대되고 있다"며 "하반기에도 호실적 흐름이 이어질 것으로 기대된다"고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



