부산항만공사, 베트남 1위 인프라 투자 기업 손잡았다

베카멕스 IDC와 교류협력 MOU 체결



항만 인프라·스마트 전략 파트너십 구축

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 지난 12일 베트남 베카멕스 IDC와 상호 협력 및 지속가능한 발전을 위한 전략적 파트너십 구축을 내용으로 하는 MOU를 체결했다.

베카멕스 IDC는 1976년 설립된 베트남의 대표적 국영기업으로 호치민시 인민위원회가 96% 지분을 보유하고 있다. 산업용 부동산·신도시 개발·인프라 투자 분야에서 베트남 1위의 입지를 가지고 있으며 스마트 산업 생태계 조성, 지속가능한 성장 등을 핵심 전략으로 삼고 있다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 항만 운영·개발 역량과 산업 인프라 구축 경험을 결합해 ▲항만 인프라 개발 및 운영 ▲스마트 산업 생태계 조성 ▲친환경 항만·물류 시스템 구축 분야 등에서 협력을 추진하기 위해 마련됐다.

2024년 기준 한국과 베트남 간 컨테이너 물동량은 151만TEU로 이 중 부산항이 80만TEU(53%)를 처리하며 양국 물류의 허브 역할을 담당하고 있다. 환적화물은 40만TEU 중 39만TEU(96%)를 처리해 압도적인 비중을 차지한다.

부산과 베트남 간 정기노선은 현재 44개가 운영 중이며 베트남 3대 항만(호치민, 하이퐁, 카이맵)의 24년 물동량이 두 자릿수 증가세를 기록하며 가파른 성장세를 보여 베트남 항만과의 연계 중요성은 더 커질 전망이다.

BPA 송상근 사장은 "베카멕스 IDC는 베트남을 대표하는 산업단지·인프라 선도 기업으로 부산항의 글로벌 네트워크와 결합해 공급망 고도화가 가능하다"며"이번 MOU를 계기로 항만 인프라 공동 개발, 지속가능한 항만 및 물류 시스템 구축을 위한 협력을 촉진하겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



