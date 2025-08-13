귀국 직전 침몰한 우키시마호…중복 기재 제외 등 승선자 심층분석

행안부, 우키시마호 명부분석 유족 경과 보고회 개최

정부가 1945년 광복 직후 귀국하려던 강제징용 한국인을 태운 채 침몰한 '우키시마호'와 관련해 명부 분석을 통한 객관적 승선자 규모 파악 및 후속 조치에 나섰다.

13일 행정안전부는 서울 중구 한국프레스센터에서 우키시마호 사건 희생자 관련 단체 및 유족 등을 대상으로 '우키시마호 승선자 명부분석 경과 보고회'를 열었다.

이번 경과 보고회는 그간 진행해 온 우키시마호 승선자 명부분석 현황 및 향후 계획을 설명하고, 의견 수렴을 위해 마련됐다.

행안부는 일본 정부가 외교부에 제공한 우키시마호 승선자 명부 관련 자료 총 75건을 전달받아 지난해 9월부터 올 3월까지 총 3차례에 걸쳐 승선자 규모 등을 분석하고 있다. 행안부는 일제강제동원피해자지원재단서 전문가 용역을 통해 우키시마호 명부 분석을 진행해 지난 5월 기초분석과 전체 자료에 대한 목록화 작업을 마친 상태다.

이 중 1차 자료 19건은 전체 명부의 기본자료이고, 2차 자료 34건은 1차 명부를 여러 기관이 수 차례 복제하거나 정리해서 작성한 명부인 것으로 확인됐다.

3차 자료 22건은 공문표지 등으로 명부 형태는 아닌 것으로 파악했다.

행안부는 여러 명부에 동일인으로 추정되는 중복자가 있어, 지난 6월부터는 기재된 총 1만8300건 중 중복으로 기재된 내용을 제거하는 심층 분석 작업을 진행하고 있다.

행정안전부는 지난 5월 우키시마호 명부 기초 분석과 전체 자료에 대한 목록화 작업을 마쳤다. 이중 여러 명부에 동일인으로 추정되는 중복자가 있어, 지난 6월부터는 기재된 총 1만8300건 중 중복 기재된 내용을 제거하는 심층 분석 작업을 진행하고 있다. 행정안전부 AD 원본보기 아이콘

심층분석 작업은 중복제거 및 오번역 등을 확인해서 정리하는 작업으로 올해 12월까지 완료될 예정이다. 이를 통해 그간 대상이 불분명했던 우키시마호 승선자 규모를 비교적 객관적으로 파악할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 공부(옛 제적부 등)를 활용해 명부 수록자의 귀환·사망 여부를 조사하고, 과거 위원회에서 피해를 인정한 자료와 교차 분석해 명부의 진위성과 승선 인원을 확인하는 작업을 내년 상반기까지 수행할 예정이다.

향후 행안부는 분석 결과 확인된 강제동원 피해자에 대한 위로금 등 지원방안을 검토하고, 승선 여부 확인을 요청하는 유가족에게는 정보를 제공할 계획이다.

윤호중 장관은 "우키시마호 승선자 명부분석은 강제동원 실태를 파악할 수 있는 중요한 실마리가 될 것"이라며 "앞으로도 피해자 및 유가족들과 진정성 있는 소통을 이어가겠다"고 말했다. 또한 "정부는 과거사 전반의 문제 해결에도 적극 나서, 진상규명과 명예회복을 위한 입법 노력 등으로 과거의 아픔을 치유하고 국민 통합의 미래를 열어 가겠다"고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>