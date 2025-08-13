지방 새 아파트 품귀 속, ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’ 분양 눈길

- 지방 새 아파트 ‘품귀현상’ 속 ‘춘천 레이크시티 2차’ 아이파트가 주목받는 이유

- 춘천에서 보기 드문 대형면적 포함된 새 아파트, 지금이 새 아파트 입성의 기회

이제 지방 부동산 시장에서 '새 아파트' 찾기는 더 어려워졌다.

국토교통부에 따르면, 올해 상반기 누적 기준 지방의 주택 △인허가 6만4,497가구 △착공 3만7,516가구 △분양 2만6,979가구 △준공 10만4,567가구로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간보다 인허가 28%, 착공 32.8%, 분양 56.7%, 준공 17.7%가 각각 감소한 수치다.

지방의 '새 아파트' 부족 원인은 다양하다. 주택 공급 정책이 수도권에 집중되면서 지방의 공급이 위축된 것이 주요 원인 중 하나다. 여기에 더해 2020년 대비 30% 이상 상승한 건설공사비 지수(아파트 건설 재료, 노무, 장비 등의 가격 변동을 반영해 주택공사 물가 변동을 예측하는 지표)가 공급자(시공사, 시행사)의 부담을 가중시키며 공급 감소에 영향을 줬기 때문이다.

새 아파트 공급이 줄어들면 선택지가 적어져 수요자들이 기존 아파트로 몰리게 되고, 자연스럽게 집값 상승 압력이 커질 수밖에 없다. 특히 새 아파트의 초기 분양가는 일정 수준으로 설정되지만, 말한 건설공사비 지수가 계속해서 상승하면, 이후 분양하는 아파트 가격은 더 높아질 가능성이 크다.

이처럼 지방의 새 아파트 공급이 줄어들고 있는 상황에서, 이제 막 분양이 가시화된 단지를 노려보는 것은 수요자 입장에서 그 희소가치를 선점할 수 있는 좋은 기회가 된다. 특히 향후 분양가 상승 가능성과 비교하면, 지금 공급되는 새 아파트는 상대적으로 가격 경쟁력을 지닐 수 있다. 따라서 지방 '새 아파트'는 단순한 주거 공간을 넘어, 미래 가치를 고려한 전략적 선택지가 될 것으로 보인다.

■ 희소한 대형면적 포함된 아파트 적극 노려볼 만

마침 강원 춘천시에서는 눈여겨볼 만한 새 아파트 공급이 이어진다. 춘천시는 지난 2015년 7월부터 2025년 6월까지 최근 10년간 대형면적(전용면적 135㎡초과) 공급이 단 77가구에 이르는 곳인데, 8월에는 대형면적 분양 물량이 포함된 새 아파트가 나온다.

HDC현대산업개발은 8월 춘천시 삼천동 일원에 짓는 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'를 분양할 예정이다. 1차 분양 단지와 인접해 있는 춘천시 삼천동 일원에 지하 4층~지상 29층, 3개동, 전용면적 84·144㎡, 총 218가구 규모로 공급된다.

이번 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 춘천시의 상징 중 하나이자 대표 도심 속 휴식처인 공지천과 의암호가 단지와 더 가까워 조망(일부)도 누릴 수 있다. 이에 입주민들은 이와 연계된 산책로와 공원, 운동시설 등을 활용해 집 근처에서 여가생활 및 휴양을 모두 즐길 수 있다. 덕분에 수변 조망도 가능한 것은 물론 저층 세대는 조경 프리미엄도 덤으로 누릴 수 있다.

입지여건이 우수한 만큼 실거주를 생각한다면 더할 나위도 없다. '춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 춘천시 내에서도 원스톱 라이프를 누릴 수 있는 입지에 들어선다.

롯데마트 춘천점과 이마트 춘천점, 하나로마트 춘천강남점이 단지 반경 1km 이내에 위치해 있어 편리한 쇼핑이 가능하다. KT&G상상마당 춘천아트센터, 메가박스 남춘천점, 춘천시청, 춘천지방법원, 강원대학교병원, 한림대학교 춘천성심병원 등 문화, 행정, 의료시설의 이용도 편리하다. 또한 춘천시립 청소년도서관을 비롯해 온의·삼천초(예정), 남춘천초, 춘천중, 춘천고 등 학교도 곳곳에 들어서 있다.

또한 레고랜드 코리아 리조트, 춘천도시첨단정보산업단지, 삼성SDS도시첨단산업단지 등으로 오갈 수 있는 직주근접성도 확보했다.

'춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 수도권과 지리적으로 맞닿은 춘천시에 공급되는 만큼 실질적인 수도권 생활도 누릴 수 있다. 이 단지는 경춘선 춘천역과 남춘천역을 이용할 수 있는 거리에 위치하며 이를 이용하면 서울 청량리역까지 1시간대로 접근이 가능하다. 또한 춘천고속버스터미널과 춘천시외버스터미널도 이용할 수 있다. 동서고속화철도 사업(예정), 제2경춘국도, GTX-B노선 춘천 연장(예정) 추진으로 수도권 이동 여건은 더욱 좋아질 것으로 예상된다.

8월 본격 분양을 예고한 '춘천 레이크시티 2차 아이파크'는 6.27 부동산대책 대출 규제를 적용받지 않으며, 청약통장 가입 6개월이 지난 춘천시 및 강원도 거주자라면 1순위에 청약할 수 있다. 다주택자와 세대원도 1순위 청약 신청이 가능하고 재당첨 제한에서도 자유롭다. 계약금 10%(총 공급금액의 10%)를 납부하면 분양권 전매도 가능하다.

'춘천 레이크시티 2차 아이파크'의 정보는 홈페이지에서도 확인할 수 있다. 견본주택은 더잭슨나인스호텔 인근(춘천시 근화동 일원)에 마련된다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>