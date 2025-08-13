본문 바로가기
부릉, KB금융·KMI와 라이더 대상 '건강검진 버스' 운영

김철현기자

입력2025.08.13 09:46

폭염 속 라이더 건강 보호 위해 현장 건강검진 실시

배달대행 플랫폼 부릉은 KMI한국의학연구소, KB금융지주와 함께 부릉 라이더 대상으로 건강검진 버스를 운영했다고 13일 밝혔다.


이번 건강검진은 서울 강남구에 위치한 hy 본사 사옥에서 진행됐다. hy 본사 앞에 주차한 KMI한국의학연구소 건강검진 버스에서는 엑스레이 촬영이, 지하 1층에서는 접수와 함께 채혈, 안과 검사, 혈압 측정 등 기본 검진이 이뤄졌다.

부릉, KB금융·KMI와 라이더 대상 '건강검진 버스' 운영
부릉은 지난 7일 기사 전용 앱과 프렌즈 앱을 통해 사전 신청을 받았으며, 바쁜 일정으로 병원 방문이 어려운 라이더들의 상황을 고려해 이동형 건강검진 시스템을 마련했다.

부릉 관계자는 "라이더들은 배달업의 특성상 정기 건강검진이 쉽지 않은 환경에 놓여 있다"며 "앞으로도 다양한 파트너사들과 협업해 라이더의 건강과 안전을 우선하는 지원 프로그램을 이어 가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
