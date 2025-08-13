본문 바로가기
채널톡, AI 전화 상담 '전화 알프' 기능 베타 출시

최호경기자

입력2025.08.13 09:44

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

음성 기반 고객 응대 자동화 실현

인공지능(AI) 메신저 '채널톡' 운영사 채널코퍼레이션은 음성 AI 상담을 지원하는 '전화 알프' 기능을 베타 출시했다고 13일 밝혔다.


전화 알프는 고객과 음성으로 대화하며 고객 응대 업무를 수행하는 생성형 AI 에이전트다. 기존 채팅 상담 AI 에이전트 '알프'와 마찬가지로 자연어로 고객 문의 내용을 파악하고, 스스로 필요한 정보를 찾아 상담 처리를 지원한다.

채널코퍼레이션은 음성 AI 상담을 지원하는 '전화 알프' 기능을 베타 출시했다. 채널코퍼레이션

채널코퍼레이션은 AI 상담을 채팅뿐만 아니라 전화로도 확대해 고객의 상담 대기 시간을 줄이고 응대 품질을 향상하는 데 주력했다. 전화 알프와의 상담 내용은 실시간으로 텍스트 변환과 핵심 요약이 제공돼, 상담사가 이전 고객 문의 내용을 쉽게 파악하고 맞춤형 답변을 전달할 수 있도록 했다.

기업 비즈니스 특성에 맞는 세부 설정도 가능하다. 채널톡의 노코드 상담 자동화 관리 툴 '워크플로우' 기능을 활용해 AI 전화 상담 시나리오를 설계할 수 있으며, 목소리 성별과 말투도 지정할 수 있다.


채널코퍼레이션은 향후 목소리 캐릭터 다양화, 통계 분석 등 추가 편의 기능을 포함한 뒤 정식 버전을 출시할 계획이다.


최시원 채널코퍼레이션 대표는 "이번 전화 알프 출시로 텍스트 기반의 AI 상담을 넘어 음성 채널까지 고객 응대 자동화 영역을 확장하게 됐다"며 "앞으로도 고객 접점 전반의 디지털 전환을 이끄는 서비스를 통해 기업의 상담 환경 혁신을 선도하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

