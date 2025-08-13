석유관리원, 공공재정 부정수급 정책 강화…집행 실태 점검 추진

한국석유관리원이 올해 신설된 '공공재정 집행업무 전문협의체' 제1차 회의를 통해 소관 공공재정지급금 부정수급 차단을 위한 구체적 추진 과제를 결정했다고 13일 밝혔다.

전문협의체는 올해 종합청렴도 부패 취약분야 집중개선 과제 중 하나인 '공공재정 집행업무 투명성 강화'와 관련해 최춘식 석유관리원 이사장의 지시로 소관 공공재정지급금 집행 담당자 및 외부 전문가로 구성·운영 중이다.

이날 회의를 통해 올해 관리원이 추진할 공공재정 부정수급 차단 정책으로 ▲공공재정 부정수급 등 집중신고 기간 운영 ▲대내외 제도개선 의견수렴 추진 ▲기관 소관 공공재정지급금에 대한 집행 실태 점검 실시 등을 결정하고 8~9월 집중적으로 실시하기로 했다.

최 이사장은 "정부의 공공재정 부정수급 차단 정책에 발맞춰 소관 공공재정지급금에 대한 관리를 강화해 나갈 것"이라며 "동시에 공공재정 집행 과정에 투명성 강화 및 대국민 불편 해소를 위한 제도개선 방안 또한 적극 발굴·개선해 나가겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



