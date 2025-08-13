코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승

미국발 훈풍에 양 시장 동반 상승 출발

13일 코스피와 코스닥 양 시장이 미국 뉴욕 증시 강세에 힘입어 나란히 상승 출발했다.

이날 오전 9시 10분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.82% 뛴 3216.15를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 1.11% 오른 3225.40을 나타내며 강세로 출발한 뒤 소폭 빠지고 있다.

투자자별로는 개인이 680억원을 순매수하고 있고 외국인과 기관이 각각 206억원, 640억원을 내다 팔고 있다.

대다수 업종이 상승세다. 전기·가스(2.59%) 의료·정밀기기(2.24%) 운송장비·부품(1.48%) 금융(1.31%) 증권(1.22%) 전기·전자(0.93%) 제조(0.85%) 운송·창고(0.82%) 기계·장비(0.80%) 보험(0.66%) 제약(0.56%) 유통(0.54%) 등의 순으로 오르고 있다. 반면 오락·문화(-0.81%) 음식료·담배(-0.63%) 통신(-0.39%) IT서비스(0.34%) 화학(-0.29%) 등은 빠지고 있다.

시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,550 전일대비 450 등락률 +0.63% 거래량 3,456,648 전일가 71,100 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 [특징주]원익IPS, 5일째 상승행진…신고가2차전지株, ESS 모멘텀에 ‘들썩’...기회를 더 크게 살리려면?"D램이 뜬다…수요 증가로 가격 상승" 전 종목 시세 보기 close (0.70%) SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 7,000 등락률 +2.60% 거래량 934,992 전일가 269,000 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 "D램이 뜬다…수요 증가로 가격 상승"기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피외인·기관 매수세에 코스피 강보합 출발…삼전·SK하닉 강세 전 종목 시세 보기 close (2.42%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,028,000 전일대비 7,000 등락률 +0.69% 거래량 9,330 전일가 1,021,000 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락 전 종목 시세 보기 close (0.78%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,750 전일대비 1,750 등락률 +0.82% 거래량 85,611 전일가 213,000 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 현대차-美 LA카운티 미술관, '타바레스 스트란' 전시현대차 성동지점 이정호 영업부장 23번째 '판매거장'연 4%대 금리로 최대 4배 투자금, 신용미수대환 모두 OK! 대체거래소도 가능! 전 종목 시세 보기 close (1.17%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 113,900 전일대비 200 등락률 -0.18% 거래량 115,797 전일가 114,100 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (0.70%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 65,700 전일대비 200 등락률 +0.31% 거래량 1,657,454 전일가 65,500 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 2차전지株, ESS 모멘텀에 ‘들썩’...기회를 더 크게 살리려면?8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다ESS 모멘텀에 2차전지 섹터 ‘꿈틀’...비중확대를 고려 중이었다면? 전 종목 시세 보기 close (1.07%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 469,500 전일대비 14,000 등락률 +3.07% 거래량 88,301 전일가 455,500 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (3.84%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 102,600 전일대비 800 등락률 +0.79% 거래량 168,207 전일가 101,800 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 車관세도 '기존 관세+15%'?…비상 걸린 일본, 느긋한 한국플랫폼 공동개발 나선 車동맹…GM은 픽업, 현대차는 소형차현대차-GM, 협력 로드맵 공개…플랫폼 공동개발 본격화 전 종목 시세 보기 close (1.28%) 등이 오르는 반면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 389,000 전일대비 500 등락률 +0.13% 거래량 59,727 전일가 388,500 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락 전 종목 시세 보기 close (0.90%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 33,000 등락률 -3.88% 거래량 115,401 전일가 851,000 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로NXT 거래도 가능! 연 4%대 금리로 바로 쓰는 주식자금!관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락 전 종목 시세 보기 close (0.94%) 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 172,600 전일대비 200 등락률 +0.12% 거래량 68,406 전일가 172,400 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 셀트리온 전 제품, 유럽 주요국 이탈리아서 입찰 수주 확대코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (0.06%) 등은 내리고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 0.57% 뛴 811.80을 나타내고 있다. 전장보다 1.16% 오른 816.54에 출발한 직후 상승분을 일부 반납해 코스피와 유사한 흐름을 보인다.

개인이 539억원을 사들이며 지수를 끌어올리는 가운데 외국인과 기관이 각각 459억원, 61억원을 순매도하고 있다.

대부분 업종이 상승하고 있다. 기계·장비(2.05%) 비금속(1.99%) 섬유·의류(1.27%) 통신(1.19%) 운송장비·부품(1.01%) 화학(0.99%) 제조(0.97%) 의료·정밀기기(0.80%) 전기·전자(0.72%) 등이 오르는 반면 오락·문화(-2.64%) IT서비스(-1.01%) 운송·창고(-0.27%) 금속(-0.20%) 등이 하락세다.

시총 상위 종목 가운데서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 135,300 전일대비 500 등락률 +0.37% 거래량 218,186 전일가 134,800 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피연 4%대 금리로 최대 4배 투자금, 신용미수대환 모두 OK! 대체거래소도 가능!코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로 전 종목 시세 보기 close (-0.15%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 57,000 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 426,455 전일가 57,100 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피연 4%대 최저금리로 4배 투자금을? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능!코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로 전 종목 시세 보기 close (-0.70%) 등 이차전지주가 약세를 보이는 가운데 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 438,500 전일대비 4,000 등락률 +0.92% 거래량 139,174 전일가 434,500 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피외인·기관 매수세에 코스피 강보합 출발…삼전·SK하닉 강세관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락 전 종목 시세 보기 close (0.69%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 313,500 전일대비 8,000 등락률 +2.62% 거래량 61,540 전일가 305,500 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (0.16%) 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 679,000 전일대비 10,000 등락률 +1.49% 거래량 24,872 전일가 669,000 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 기관·외인 매도에 3200선 무너진 코스피코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로외인·기관 매도에 코스피 하락 마감…3200선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (1.94%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 156,300 전일대비 8,400 등락률 +5.68% 거래량 455,654 전일가 147,900 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 외인·기관 매수세에 코스피 강보합 출발…삼전·SK하닉 강세코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락 전 종목 시세 보기 close (2.84%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 41,750 전일대비 900 등락률 +2.20% 거래량 167,774 전일가 40,850 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 HLB 미국 자회사 엘레바, 브라이언 김 대표 신규 선임연 4%대 금리로 최대 4배 투자금, 신용미수대환 모두 OK! 대체거래소도 가능!코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로 전 종목 시세 보기 close (0.73%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 268,750 전일대비 3,250 등락률 -1.19% 거래량 22,174 전일가 272,000 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (0.55%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 184,700 전일대비 1,700 등락률 +0.93% 거래량 32,726 전일가 183,000 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (0.82%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 80,400 전일대비 3,200 등락률 +4.15% 거래량 644,780 전일가 77,200 2025.08.13 09:47 기준 관련기사 에이비엘바이오 파트너사 '컴퍼스', ABL001 OS 개선 기대코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (2.46%) 등이 오르고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



