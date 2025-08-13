본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

파생·채권·외환

원·달러 환율 5.9원 내린 1384.0원 개장

김유리기자

입력2025.08.13 09:02

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

13일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 5.9원 내린 1384.0원에 개장했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

김건희 구치소 첫 아침은 식빵·소시지·샐러드…한 끼 단가 1733원 김건희 구치소 첫 아침은 식빵·소시지·샐러드…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희 구치소 첫 아침은 식빵·소시지·샐러드…한 끼 단가 1733원

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

광복절에 논란 커진 日 '귀칼 시구' '기모노축제'…"시대 바뀌었다" 반론도

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

산재 엄정 대응에 中企 '살얼음판'…"정부 지원 절실"

새로운 이슈 보기