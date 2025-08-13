LG헬로비전, 월 5000원 쿠폰팩 요금제 출시…"편의점·마트 사용 가능"

제휴 쿠폰을 골라 쓰는 '쿠폰팩 요금제'

쇼핑·외식·배달 등 실생활 곳곳 혜택

데이터 무제한 28종 요금제로 구성

알뜰폰 고객을 대상으로 매월 5000원 상당의 생활밀착 제휴 쿠폰을 사용할 수 있는 '쿠폰팩 요금제'가 출시됐다.

LG헬로비전 헬로모바일은 편의점, 마트, 배달 애플리케이션 등에서 매월 5000원 상당의 생활밀착 제휴 쿠폰을 골라 사용하는 '쿠폰팩 요금제' 28종을 출시했다고 13일 밝혔다.

LG헬로비전은 이번 제휴 요금제로 가계통신비는 물론 일상 전반에 걸쳐 실속을 추구하는 알뜰폰 소비자들의 만족도를 높인다는 목표다. 특히 헬로모바일 가입고객의 60% 이상을 차지하는 20~40대가 선호하는 브랜드 혜택과 인기 데이터 무제한 요금제를 결합해 시너지를 높였다.

쿠폰팩 요금제는 가입 시 매월 5000원 상당의 제휴 쿠폰을 2년간 제공하는 요금제다. 고객은 매월 8개 생활밀착 브랜드 쿠폰 중 원하는 쿠폰 한 개를 고를 수 있다. ▲네이버페이 ▲신세계이마트 ▲올리브영 ▲다이소 ▲CU ▲배달의민족 ▲해피콘(던킨, 베라 등) ▲뚜레쥬르 혜택 중 선택 가능하다.

요금제는 고객 선호도가 높은 데이터 무제한 라인업 28종으로 구성했다. 헬로모바일 직영몰 또는 전국 대리점을 통해 쿠폰팩 요금제에 가입하면 매월 문자로 쿠폰팩이 전송되며, 이중 원하는 쿠폰을 선택해 해당 제휴처 매장에서 사용하면 된다.

김예현 LG헬로비전 모바일사업담당은 "고객이 매월 원하는 제휴처를 스스로 선택하는 쿠폰팩 요금제는 통신사 멤버십에 버금가는 라이프스타일 맞춤 혜택이 될 것으로 기대된다"며 "헬로모바일은 앞으로도 알뜰폰 소비자 생활반경에 혜택을 더하는 실속형 제휴 상품과 서비스를 발굴하며 차별화된 고객가치를 선사하겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



