본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[날씨]중부지방 '많은 비'…이틀간 최대 200㎜

임춘한기자

입력2025.08.13 07:40

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 동북·서남·서북권에 호우주의보

수요일인 13일 중부 지방에 많은 비가 내리겠다.


광주 서구 치평동에서 한 시민이 우산을 쓰고 횡단보도 신호를 기다리고 있다. 연합뉴스

광주 서구 치평동에서 한 시민이 우산을 쓰고 횡단보도 신호를 기다리고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 14일까지 예상 강수량은 수도권 50∼150㎜, 강원 내륙·산지 30∼100㎜이다. 인천·경기 북부와 서해5도는 최대 200㎜ 이상, 강원 준·북부 내륙은 150㎜ 이상 비가 쏟아지는 곳도 있겠다. 충남 북부와 충북 중·북부 30∼80㎜(많은 곳 충남 북부 100㎜ 이상), 충청권 남부 20∼60㎜, 강원 북부 동해안 10∼40㎜, 강원 중·남부 동해안 5∼20㎜다. 13일 하루 전라권과 경상권은 5∼40㎜, 제주도는 5∼20㎜의 비가 내리겠다.

현재 서울 동북·서남·서북권에는 호우주의보를 발효됐다. 호우주의보는 3시간 동안의 강우량이 60㎜ 이상, 또는 12시간 동안의 강우량이 110㎜ 이상으로 예상될 때 내려진다. 우산을 써도 무릎 아래가 다 젖을 정도로 계곡물 및 하천 범람 등 사고에 유의해야 한다.


주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 26.1도, 인천 25.0도, 수원 23.4도, 춘천 23.4도, 강릉 23.1도, 청주 24.3도, 대전 23.5도, 전주 25.4도, 광주 24.3도, 제주 26.3도, 대구 23.5도, 부산 25.1도, 울산 23.4도, 창원 24.3도 등이다.


전국의 낮 최고기온은 26∼34도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 0.5∼2.0ｍ, 서해 1.5∼3.5ｍ이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 여사 구속…'머그샷' 찍고 구치소 수감 모든 의혹 '몸통' 김건희 여사 구속…'머그샷' 찍... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

미국, '핵심 설계자'에서 '질서 위협자'로

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

배달 대세로 떠오른 1인분…달아오른 '혼밥' 전쟁

새로운 이슈 보기