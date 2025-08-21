[막오른 2세경영]⑩오너 일가의 사금고 '티앤엠'…신원 승계의 핵심키

지난 8일 콜옵션 행사로 지분율 희석 방어

2세 승계 밑그림 나왔지만,

차남·삼남 티앤엠커뮤니케이션즈 지분 동일

패션 한파 속 실적 효자는 OEM

패션기업 신원은 이달 초 2022년 발행한 250억원 규모의 전환사채(CB) 중 25%(62억5000만원)에 대한 '콜옵션(CB 매수 선택권)' 행사자로 최대 주주인 티앤엠커뮤니케이션즈를 지정했다. 해당 CB는 루터 PE(사모펀드)가 메자닌 투자를 위해 설립한 특수목적법인(SPC)인 다리우스엔을 상대로 발행됐다. 다리우스엔은 최근 남북경협 테마주로 부상한 신원의 기업가치가 급등하자, CB를 주식으로 전환했다. 이후 다리우스엔은 차익을 위해 전환 주식을 지속적으로 매도했고, 신원의 주가는 요동쳤다. 신원은 이번 콜옵션 행사로 다리우스엔의 추가 지분 매도와 최대주주의 지분율 희석을 막을 수 있게됐다.

티앤엠이 '베스띠벨리'와 '씨' 등 여성복으로 유명한 신원의 구원투수로 또다시 등판하면서 후계 구도에 관심이 쏠린다. 티앤엠은 신원 창립자인 박성철 회장의 가족회사로, 차남과 삼남이 나란히 똑같은 지분을 보유해 2세 승계는 여전히 불투명한 탓이다.

박성철 회장→티앤엠→신원…지분율 동등한 차남·삼남

신원은 산업경제신문 기자로 일하던 박성철 회장이 1973년 '신원통상'을 세우면서 시작됐다. 미국과 유럽에 니트 제품을 납품하는 주문자상표부착(OEM), 제조사개발생산(ODM) 사업을 진행하며 몸집을 불렸고, 과테말라와 베트남 등에도 생산기지를 확보했다. 2004년에는 개성공단에도 공장을 세우며 남북경협의 상징적인 기업으로 여겨졌다.

내수 시장을 공략하면서 1990년 재계 30위까지 오르는 대기업으로 성장했지만, 1997년 IMF 외환위기 직격탄을 맞으며 워크아웃을 밟았다. 고용감축 계열사 축소 등 구조조정을 거치며 2003년 워크아웃을 졸업했다. 당시 광고대행사인 티엔앰은 신원의 주채권 은행인 외환은행 등으로부터 60억원 전액을 차입해 신원의 대주주가 됐고, 박 회장 일가가 지분을 인수했다.

이후 티앤엠은 장내매수와 CB 인수 등을 지분을 꾸준히 늘려왔다.

현재 티앤엠은 박 회장의 지분이 39.22%로 가장 많다. 차남과 삼남은 각각 23.82%로 지분율이 같다. 2023년 박 회장의 아내인 송기정씨가 자신이 보유하던 지분(14.88%)을 두 아들에게 증여하면서 이같은 지배구조가 확정됐다. 증여 전 지분율은 박정빈 부회장이 20.03%, 박정주 사장이 12.73%였다. 박 회장의 장남인 박정환 씨는 13.14%의 지분을 갖고 있지만, 목회자의 길을 걷고 있으며 경영에 참여하지 않고 있다.

박정주 회장·차남까지 줄줄이 구속 …삼남에 힘 실리나

상장사인 신원의 지분율도 차남과 삼남이 각각 0.47%로 동등하다. 지분율만 놓고 보면 후계자가 아직 불투명하다. 다만 신원의 핵심 사업인 해외 영업과 수출을 삼남이 맡고 있다.

박 회장은 법정관리 당시 차명재산을 숨기고 빚을 탕감받은 혐의로 2015년 4년의 법정 구속형을 받았다. 이후 신원은 박 회장의 차남인 박정빈 부회장이 이끌었는데, 이후 박 부회장도 회삿돈을 횡령한 혐의로 구속기소 돼 징역 2년 6개월이 선고됐다. 신원은 당시 경영 공백을 메꾸기 위해 박 회장의 삼남인 박정주 대표이사를 선임한 뒤 계속 경영을 맡기고 있다.

차남인 박 부회장은 형 집행 후 신원에 복귀해 현재 내수 패션 브랜드(베스띠벨리,씨, 지이크, 비키, 파렌하이트 등), 해외 수입 브랜드(까날리)와 기획, 영업, 회계, 인사 업무 등을 총괄하고 있다.

박 회장은 1940년생으로 올해로 85세다. 고령이지만 신원 사내이사를 비롯해 회사에 하루도 빠지지 않고 출근하며 회사 경영에 깊숙이 관여하고 있는 것으로 확인된다.

.

박성철 신원 회장 원본보기 아이콘

오너의 자금줄 티앤엠

티앤엔은 박 회장 일가가 자금을 기대고 있다. 신원이 티앤엠을 지원하면, 오너가가 티앤엠으로부터 자금을 대여받는 구조다. 특히 박성철 회장과 박정주 부회장은 수시로 티앤엠커뮤니케이션즈에서 장단기 대여를 진행했던 것으로 파악된다. 박성철 회장의 단기 대여금 잔액은 80억5000만원, 장기 대여금은 68억3000만원이다. 박 회장은 지난해 단기대여금으로 11억5000만원을 추가로 빌려 썼다. 박정주 사장의 장기대여금 잔액은 2억원이다.

티앤엠커뮤니케여션즈의 자금 구조가 탄탄한 것은 아니다. 주요 수입원은 이자수익과 신원으로부터 받는 배당수익이 전부다. 배당수익은 2022년(2021년 결산연도)부터 발생했다. 첫 보통주 기준 배당금은 50원으로 이후 배당금 액수는 해마다 늘고 있다. 순이익 중 배당 비율인 배당 성향은 2021년 33%에서 2022년 45%, 2023년 89%, 2024년 83%로 집계됐다.

지난해 처음으로 용역매출 17억원이 발생했지만, 신원으로부터 광고선전비, 지급수수료, 행사비 명목으로 돈을 받은 것으로 확인된다. 이자수익과 배당수익 중심으로 현금이 발생하고 있지만, 이자 비용으로 빠져나가는 돈은 해마다 늘어나는 모습이다. 티앤엠커뮤니케이션즈는 신원 주식을 담보로 미래에셋증권, 한화투자증권, 하나증권 등으로부터 자금을 차입했는데, 250억원에 달한다. 이자율은 5.8~7.65% 수준이다.

OEM, ODM이 살린 신원 매출

신원은 코로나19 이후 경기침체로 소비심리가 줄면서 패션 기업들이 부진한 성적표를 내놓은 상황에서도 2022년 최대 실적을 기록했다. 2023년과 2024년에도 양호한 실적을 기록했다. 매출이 줄어든 내수 대신 OEM과 ODM 영업을 강화해 수출 부문의 매출을 크게 늘린 덕분이다. 주요 고객사로는 갭, 월마트 등이 있다.

지난해 기준 신원의 매출액과 영업이익은 각각 9395억원, 253억원이다. 이는 2023년 매출액(8345억원), 영업이익(234억원)보다 각각 13%, 8% 증가한 수치다. 수출 부문의 실적은 2021년 크게 증가했다. 2021년 신원은 수출 부문에서만 7125억원을 기록했다. 매출 비중은 처음으로 80%대를 넘어섰다. 전년도(2020년)의 수출 부문 매출액은 5430억원 정도였다. 이듬해인 2022년에는 수출 부문 매출이 8000억원을 사상 처음으로 돌파하며 최대 실적 이끌었다. 지난해 수출 부문 매출액은 7600억원을 기록했다.

신원 관계자는 "올해 수출 부문은 주요 바이어의 수주량 증가에 힘입어 매출액이 증가할 것"이라며 "내수 패션 부문은 현 정부의 내수경기 부양 정책이 점차 펼쳐질 예정임에 따라 하반기 반등을 목표로 하고 있다"고 설명했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>