트럼프, 파월에 소송 위협…"Fed 건물에 30억달러 낭비, 금리 당장 내려라"

"5000만달러면 충분한데 30억달러 써"

파월 추천한 므누신 전 재무장관도 소환

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 기준금리 인하 요구를 받아들이지 않는 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장을 상대로 본부 건물 개보수 비용 과다 사용 문제로 소송을 제기할 수 있다고 12일(현지시간) 경고했다.

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "파월이 Fed 건물 공사를 관리하며 저지른 끔찍하고 심각하게 무능한 일 때문에 그를 상대로 대규모 소송을 진행하는 것을 고려하고 있다"고 말했다. 그는 "5000만달러면 충분한 보수 작업에 30억달러를 들였다"며 "좋지 않다!"고 비판했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 Fed 본부를 직접 방문해 건물 개보수 비용이 과도하다고 지적하기도 했다. 자신의 거듭된 금리 인하 요구를 거부하는 파월 의장을 향한 압박용이란 분석이 나왔다.

그는 이날도 금리 인하를 거듭 촉구하며 "항상 너무 늦게 움직이는 파월은 지금 당장 금리를 내려야 한다. 그가 주는 피해는 헤아릴 수 없을 정도"라고 말했다. 이어 "다행히도 경제가 좋아 우리는 파월과 현실에 안주하는 (Fed) 이사회를 넘어섰다"고 주장했다.

또한 트럼프 대통령은 파월 의장을 Fed 의장으로 추천했던 스티브 므누신 전 재무부 장관도 비꼬았다.

그는 트럼프 1기 때 재무부 장관을 지낸 므누신(Mnuchin) 전 장관의 이름을 의도로적으로 변형해 "스티브 머누이친(Manouychin)"이라고 부르며 "그가 이 루저를 밀어붙였을 때 정말 '아름다움'을 느꼈다"고 했다.

이날 트럼프 대통령의 발언은 7월 소비자물가지수(CPI) 발표 직후 나왔다. 미 노동부에 따르면 올해 7월 CPI는 전년 동기 대비 2.7% 상승했다. 6월(2.7%)과 같은 수준으로 시장 예상치(2.8%)를 밑돌았다. 이에 따라 금리 선물 시장은 Fed가 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리를 현재 4.25~4.5%%에서 0.25%포인트 인하할 가능성을 90%까지 높였다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



