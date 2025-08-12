KB국민은행, 2024 사회공헌백서 발간

KB국민은행은 지난 한 해의 사회공헌 활동과 성과를 소개하는 '2024 사회공헌백서'를 발간했다고 12일 밝혔다.

2012년부터 매년 발간된 백서에는 ▲KB 드림 웨이브 2030 ▲행복을 위한 동행 ▲세상을 바꾸는 나눔 ▲민생금융 등 4가지 테마로 사회공헌활동이 담겨있다.

'KB 드림 웨이브 2030'은 2006년부터 이어진 KB국민은행의 대표 사회공헌 사업이다. 교육격차 해소와 기회 불평등 완화, KB작은 도서관 등이 대표적이다. '행복을 위한 동행'에는 저출생·돌봄공백을 함께 고민하고 소상공인과 중소기업의 성장을 지원하는 프로그램이 포함됐다. '세상을 바꾸는 나눔'은 매칭 기부 캠페인, 재난재해 긴급구호활동, 시니어 금융사기 예방강화 등의 활동을 담았다. 마지막으로 '민생금융'은 소상공인 금융부담 완화 프로그램, 기업가형 소상공인 육성 협약보증 지원 등 실질적인 민생 지원 내용이 소개됐다.

KB국민은행은 종이 사용을 줄이고 환경 보호에 앞장서기 위해 백서를 온라인으로 발간하고 있다. KB국민은행 관계자는 "앞으로도 사회경제적 어려움을 겪는 분들이 희망을 잃지 않도록 지속적으로 포용금융을 확대해나갈 것"이라고 말했다.





