중국 車시장, 올해 1~7월 생산·판매 모두 두 자릿수 성장

중국 산둥성 옌타이항에 대량으로 집결한 수출용 자동차들. 해외로 선적을 기다리고 있는 모습이다.

중국 자동차 시장이 '이구환신(낡은 제품을 새것으로 교체 지원하는 보상 판매)' 정책과 신차 출시 확대에 힘입어 올해 들어 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

중국자동차공업협회에 따르면 올해 1~7월 자동차 생산량은 약 1823만 5000대, 판매량은 약 1826만 9000대로 전년 동기 대비 각각 12.7%와 12% 증가했다. 이는 1~6월과 비교해 성장 속도가 소폭 확대된 수치다.

특히 신에너지차(전기차·플러그인 하이브리드 등) 부문이 눈에 띄는 성장세를 보였다. 같은 기간 신에너지차 생산량은 823만 2000대, 판매량은 822만 대로 각각 39.2%, 38.5% 증가했다. 전체 신차 판매 중 신에너지차 비중은 45%에 달했다.

수출 부문에서도 신에너지차가 성장을 견인했다. 1~7월 신에너지차 수출량은 130만 8000대로 전년 같은 기간보다 84.6% 급증했다.

협회 관계자는 "국가 차원의 소비재 교체 지원을 위한 장기 특별 국채 자금이 이미 배정됐으며 오는 10월 추가 배정이 예정돼 있다"며 "이 조치가 소비자 신뢰를 높이고 하반기 시장 안정에 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

