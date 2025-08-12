본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

중국 車시장, 올해 1~7월 생산·판매 모두 두 자릿수 성장

정진기자

입력2025.08.12 10:56

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
중국 산둥성 옌타이항에 대량으로 집결한 수출용 자동차들. 해외로 선적을 기다리고 있는 모습이다. CMG

중국 산둥성 옌타이항에 대량으로 집결한 수출용 자동차들. 해외로 선적을 기다리고 있는 모습이다. CMG

AD
원본보기 아이콘

중국 자동차 시장이 '이구환신(낡은 제품을 새것으로 교체 지원하는 보상 판매)' 정책과 신차 출시 확대에 힘입어 올해 들어 꾸준한 성장세를 보이고 있다.


중국자동차공업협회에 따르면 올해 1~7월 자동차 생산량은 약 1823만 5000대, 판매량은 약 1826만 9000대로 전년 동기 대비 각각 12.7%와 12% 증가했다. 이는 1~6월과 비교해 성장 속도가 소폭 확대된 수치다.

특히 신에너지차(전기차·플러그인 하이브리드 등) 부문이 눈에 띄는 성장세를 보였다. 같은 기간 신에너지차 생산량은 823만 2000대, 판매량은 822만 대로 각각 39.2%, 38.5% 증가했다. 전체 신차 판매 중 신에너지차 비중은 45%에 달했다.


수출 부문에서도 신에너지차가 성장을 견인했다. 1~7월 신에너지차 수출량은 130만 8000대로 전년 같은 기간보다 84.6% 급증했다.


협회 관계자는 "국가 차원의 소비재 교체 지원을 위한 장기 특별 국채 자금이 이미 배정됐으며 오는 10월 추가 배정이 예정돼 있다"며 "이 조치가 소비자 신뢰를 높이고 하반기 시장 안정에 도움이 될 것"이라고 밝혔다.


※본 기사는 CMG중국통신으로부터 제공 받아 작성된 기사입니다.



정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1분기 매출 '5000억' 찍고 주가 '질주'하는데…삼양식품, 주주환원 'D학점'[K푸드 G리포트] 1분기 매출 '5000억' 찍고 주가 '질주'하는데…삼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

광복 80주년 백두산 답사 독려하는 北, 이유 살펴 보니

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

머스크, 도조 해체 공식화…테슬라·삼성 더 밀착할 듯

새로운 이슈 보기