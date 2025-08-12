본문 바로가기
마운자로 상륙에 '위고비' 가격도 20만원대…비만약 시장, 정면 승부

정동훈기자

입력2025.08.12 08:39

수정2025.08.12 08:52

시계아이콘01분 06초 소요
마운자로 저용량 공급가 28만원
위고비도 21만원까지 가격 인하

GLP-1(글루카곤 유사 펩티드-1) 계열 비만 치료제 시장이 본격적인 가격 경쟁에 돌입했다. 내주 국내 출시 예정인 일라이릴리의 '마운자로'가 20만원대 가격을 선보이자 노보노디스크가 '위고비'의 저용량 공급가를 40% 넘게 낮춰 20만원대에 진입했다. 두 글로벌 제약사의 격돌로 국내 비만약 시장의 판도 변화가 예고되고 있다.


마운자로 상륙에 '위고비' 가격도 20만원대…비만약 시장, 정면 승부
12일 관련 업계에 따르면 일라이릴리는 이달 중순 '마운자로(성분명 터제파타이드)'를 국내에 공식 출시한다. 시작 용량인 2.5㎎(4주분) 공급가는 약 28만원, 주요 유지 용량인 5㎎은 37만원 이하 수준으로 책정됐다. 고용량인 7.5㎎과 10㎎은 52만원 수준으로 알려졌다. 출시 초기부터 저용량 가격을 기존 경쟁약 대비 낮춰 시장 진입 속도를 높이겠다는 전략이다.

마운자로는 GIP(포도당 의존성 인슐린 분비 촉진 폴리펩티드)·GLP-1 이중 작용제라는 차별성을 갖는다. 임상시험에서 72주 투여 시 체중이 최대 22.5% 감소하는 효과를 보여 위고비 대비 강력한 체중감량 효능이 주목받았다. 릴리는 보령 등 국내 제약사 출신 영업인력을 대거 영입하며 유통망 구축에도 속도를 내고 있다.


이에 맞서 노보노디스크는 위고비(성분명 세마글루타이드)의 저용량 공급가를 기존 37만2000원에서 21만6000원 수준으로 낮췄다. 인하 폭이 약 42%에 달하며, 마운자로 2.5㎎ 가격(약 28만원)보다 저렴해졌다. 이번 가격 인하는 용량별 차등가격제를 도입하면서 이뤄졌다. 기존에는 0.25~2.4㎎까지 모든 용량의 공급가가 동일했지만, 이제는 저용량일수록 인하 폭이 크고 고용량일수록 인하율이 낮다. 이에 따라 다른 용량도 약 10% 전후로 가격이 낮아질 전망이다.


서울 종로 새종로약국에서 관계자가 위고비, 삭센다를 설명하는 모습 연합뉴스

서울 종로 새종로약국에서 관계자가 위고비, 삭센다를 설명하는 모습 연합뉴스

GLP-1 계열 비만약은 BMI(체질량지수) 30 이상의 고도비만 환자나 당뇨·고혈압 등 동반질환이 있는 BMI 27 이상 환자에게 사용이 가능하다. 위고비는 임상시험에서 68주간 매주 1회 투여 시 평균 14.9%의 체중 감량 효과를 보였으며, 마운자로는 최대 22.5% 감소를 기록했다. 다만 구토, 설사, 변비, 두통 등 부작용과 드물게 보고된 급성췌장염 위험이 있어 의료진 상담이 필수다.

업계는 이번 가격 인하와 신제품 출시가 국내 비만 치료제 시장의 '가격·효능 경쟁'을 본격화하는 신호탄이 될 것으로 보고 있다. 기존 위고비 독주 체제에 마운자로가 진입하면서 두 회사 모두 시장점유율 확대를 위해 가격과 마케팅 전략을 동시에 강화할 가능성이 높다. 특히 고용량 제품군 가격 정책과 장기복용 환자 확보 전략이 향후 시장 우위를 좌우할 것으로 예상된다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
