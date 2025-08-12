[굿모닝 증시]국내 증시 혼조세 전망…반도체株 주목

美 마이크론 급등…국내 반도체주에 훈풍

뉴욕증시가 7월 미국 소비자물가지수(CPI)의 발표를 하루 앞둔 경계감에 일제히 하락 마감했다. 국내 증시도 이에 영향을 받아 눈치 보기 장세가 나타날 것으로 전망된다.

12일 국내 증시는 전날에 이어 혼조세가 이어질 것으로 전망된다. 전날엔 이차전지주 강세 속에서 실적 쇼크로 인한 화장품 약세 등 업종 차별화 장세가 전개됐다.

한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 대주주 양도소득세 요건 변화 등 세제개편안 불확실성, 미국 CPI 경계심리 등에 영향을 받으며 장중 지수 상단이 제한적으로 열리는 눈치 보기 장세가 나타날 것"이라고 내다봤다.

업종에선 반도체주가 주목된다. 전날 미국 증시에서 메모리 업계 '풍향계'로 불리는 마이크론테크놀로지가 급등해 국내 반도체주에도 우호적인 환경이 조성될 것으로 예상되기 때문이다.

한 연구원은 "아직 반도체 개별 관세 품목의 구체적인 발표가 없었으나, 이들 주가 및 수급 향방에 주목할 필요가 있다"며 "인공지능(AI) 수요 발 고대역폭메모리(HBM) 판매 증가, D램 가격 상승 등으로 4분기 매출 가이던스를 상향한 미국 마이크론이 4%대 급등세를 연출했기 때문"이라고 설명했다.

한편 11일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 200.52P(0.45%) 떨어진 4만3975.09에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 16.0P(0.25%) 내린 6373.45에, 기술주 중심의 나스닥지수는 64.62P(0.30%) 하락한 2만1385.40에 각각 마감했다.

엔비디아(-0.3%)와 AMD(-0.2%)가 중국 매출의 15%를 미국 정부에 납부하는 데 동의했다는 소식이 전해졌으나 주가에 미친 영향은 크지 않았다.

도널드 트럼프 대통령으로부터 사임을 공개 요구받은 인텔의 립부 탄 최고경영자(CEO)가 백악관을 찾을 것이란 소식에 인텔 주가는 3.51% 급등했다.

미 연방준비제도(Fed)의 9월 금리 인하 기대가 커진 가운데, 시장 참여자들의 이목은 오는 12일 미국의 7월 CPI 발표에 쏠렸다. 7월 CPI는 6월보다 상승률이 더 가팔라질 것으로 시장은 보고 있다.

변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 CPI의 경우 7월 예상치가 전월 대비 0.3%, 전년 대비로는 3% 상승으로 집계됐다.





