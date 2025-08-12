본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

동양철관, 리튬포어스, 좋은사람들 등… 오늘 신고가 예상 종목은

입력2025.08.12 08:40

시계아이콘00분 38초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상한가 종목, 이 사람은 하루 전에 알고 있었다?

김진균 대표, 개인투자자들 사이서 '검증된 실력자'로 급부상… 실계좌 수익 인증 줄이어


최근 변동성이 극심한 장세 속에서도 꾸준히 수익을 내는 전문가가 있다. 바로 김진균 대표다.

동양철관, 리튬포어스, 좋은사람들 등… 오늘 신고가 예상 종목은
AD
원본보기 아이콘

■ 김진균 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

그는 단순 종목 추천을 넘어 다음날 상한가 종목 제시는 물론 매일 장전 시황과 전략을 상세히 브리핑, 종가 기준 VOD 리뷰 & 익일 매매전략 노트 제공 등 개인투자자들에게 완성형 리딩 시스템을 제공하고 있다.

게다가 김 대표는 주식뿐만 아니라 해외선물 시장까지 정통한 베테랑 전문가로, 리스크 분산은 물론 수익 다각화에 탁월한 전략을 보여주고 있다.


■ 오늘 놓치면 다음부턴 비용 지불해야 입장가능한 주식 리딩방 입장하기 (클릭)


무엇보다 놀라운 점은 이 모든 고퀄리티 정보가 '텔레그램 채널'에서 100% 무료 제공된다는 사실이다.

김진균대표 채널에 입장만하면 무료 추천주, 시황분석등 주식과 관련한 모든 서비스를 받아 볼 수 있다. 해당 평생무료 혜택은 일정인원 입장 후 제한될 수 있다고 하니 지금 바로 참여해보자.


■지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)


최근 핫이슈 종목

동양철관 , 삼기에너지솔루션즈 , 리튬포어스 , 좋은사람들 , 중앙첨단소재


※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

"아들도 며느리도 올 수 없는 묘소"…尹부친 추모한 '60년 절친'

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"저번보다 2억 올랐어요" 거래 줄어도 곳곳서 신고가…꿈틀대는 강남권 시장

새로운 이슈 보기