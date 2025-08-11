본문 바로가기
광주 서구-영암군, 아동 180명 대상 '기찬랜드 체험'

호남취재본부 신동호기자

입력2025.08.11 14:10

아동 건강한 성장·복지 증진 '맞손'

광주시 서구(구청장 김이강)와 전남 영암군(군수 우승희)이 아동의 건강한 성장과 복지 증진을 위해 손을 맞잡았다.


서구는 오는 12일까지 이틀간 관내 지역아동센터 아동 180명을 대상으로 '영암 기찬랜드 체험 프로그램'을 운영한다고 11일 밝혔다.

광주 서구와 전남 영암군이 아동의 건강한 성장과 복지 증신을 위해 손을 맞잡았다. 광주 서구 제공

이번 프로그램은 지난해 양 지자체가 우호교류 협약을 체결한 이후 추진된 첫 공동사업이다. 단순한 행정 교류를 넘어 아동의 건강한 성장과 복지 증진이라는 공동 가치를 실현했다는 점에서 의미가 크다.

참가 아동들은 영암의 대표 여름 휴양지인 기찬랜드에서 물놀이를 즐기고, 곤충박물관을 방문해 다양한 곤충과 생태환경을 직접 관찰하며 배움과 즐거움을 동시에 만끽하는 시간을 갖는다. 구는 도심을 벗어난 체험활동이 아이들에게 색다른 휴식과 뜻깊은 추억을 선물할 것으로 기대하고 있다.


김이강 서구청장은 "지방정부 간 우호협약이 아이들을 위한 실질적인 결실로 이어져 뜻깊다"며 "앞으로도 지역 자원을 연계해 주민이 체감할 수 있는 상생 모델을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.


한편, 서구와 영암군은 우호교류 협약을 기반으로 행정, 문화·관광, 체육·복지 등 다양한 분야에서 상생 발전 방안을 적극 모색하고 있다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
