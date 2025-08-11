제주 국제학교 브랭섬홀 아시아, 킬러웨일즈와 아이스하키 교육 경쟁력 강화

국가대표 출신 이영준 코치 영입 및 수준 높은 아이스하키 프로그램 기회 확대

제주 국제학교 브랭섬홀 아시아(Branksome Hall Asia, 총교장 블레어 리)는 국내 유소년 아이스하키 명문 클럽인 킬러웨일즈(Killer Whales, 감독 이현준)와 파트너십을 체결하고, 2025-26학년도부터 아이스하키 프로그램을 보다 전문적이고 수준 높게 강화해 운영할 예정이라고 밝혔다.

이번 파트너십의 가장 주목할 만한 점은 국가대표 출신 이영준 코치의 합류다. 이 코치는 2012년 대한민국 국가대표로 발탁된 이후, 아시아리그 신인상 수상, 최연소 100포인트 달성, 2024 국제아이스하키연맹 롤모델 선수 선정 등 화려한 커리어를 쌓아온 한국 아이스하키의 대표적인 선수다. 브랭섬홀 아시아에서는 U12, U15, U19 디비전의 헤드 코치를 전담하면서 U9 디비전을 포함한 전체 아이스하키 선수들을 직접 지도할 예정으로 여러 전문 코치진과 함께 체계적인 훈련 프로그램을 운영하게 된다.

브랭섬홀 아시아는 제주에서 유일하게 아이스링크장을 보유하고 있으며, 아시아에서도 보기 드물게 캠퍼스 내에 올림픽 규격 링크를 갖춘 학교다. 이번 파트너십을 통해 연령별 맞춤 훈련, 체계적인 드라이 트레이닝, 소규모 개인 레슨 등 학생들의 기량과 필요에 맞춘 맞춤형 프로그램이 한층 강화된다. 또한 스케이팅 입문자와 중급자를 위한 프로그램도 확대해, 보다 다양한 수준의 학생들이 아이스스포츠에 접근할 수 있는 기회를 제공할 계획이다. 두 기관은 공동으로 국내외 토너먼트를 정기적으로 기획 및 운영하여, 학생들이 실제 경기를 통해 실전 감각을 키우고, 국제 스포츠 문화에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 다양한 국제 활동 기회도 확대할 예정이다.

총교장 블레어 리는 "이번 파트너십은 학생들이 보다 전문적이고 안전한 환경에서 지속적으로 성장할 수 있도록 돕기 위한 중요한 이정표"라며, "국제적 수준의 스포츠 교육을 통해 학생들의 전인적 성장을 지속적으로 지원하겠다"고 전했다.

한편, 브랭섬홀 아시아는 유·초등과정부터 고등과정까지 모두 IB(International Baccalaureate) 교육과정을 제공하는 제주 국제학교로, 캠퍼스 내 전문 아이스링크장에서 정규 교육과정의 일환으로 스케이팅 수업을 운영하고 있다.





